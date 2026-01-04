À Monaco, l’OL s’est presque senti comme à la maison

En déplacement à Monaco pour sa première sortie en 2026, l’OL a pu compter sur le soutien de ses supporters. Plus d’un millier avaient fait le déplacement dans la Principauté.

Le mois de janvier s’annonce chargé et il valait mieux l’attaquer de la meilleure des façons. Fort heureusement, l’OL n’a pas manqué son démarrage en 2026 du côté de Monaco. Face à un concurrent direct pour les places européennes, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont réussi à prendre le meilleur sur le club monégasque grâce à un doublé de Pavel Sulc (1-3). Revenus à deux points des places pour la Ligue des champions, les Lyonnais pouvaient avoir le sourire au coup de sifflet final sur le Rocher. Cette neuvième victoire de la saison, l’OL a tenu à la fêter avec ses supporters.

"On a eu beaucoup de supporters"

Malgré la distance jusqu'à Monaco, ils étaient plus de mille à avoir pris place dans le parcage du stade Louis II. Officieusement, ils étaient même bien plus car certains avaient pu profiter de la faible affluence à Monaco pour s’octroyer des places hors parcage. Un soutien populaire qui a fait que les joueurs lyonnais se sentent comme à la maison. "Ça fait du bien de prendre les trois points pour commencer l’année, surtout qu’on savait qu’on commençait avec un gros match à l’extérieur même si on a eu beaucoup de supporters ici et qu’on se sentait même à domicile", en souriait Tolisso après le match. La communion ne pouvait qu’en être plus belle après l’acquisition des trois points.