Actualités
Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
Les joueurs de l’OL célèbrent leur victoire à Monaco. (Photo by Valery HACHE / AFP)

À Monaco, l’OL s’est presque senti comme à la maison

  • par David Hernandez

    • En déplacement à Monaco pour sa première sortie en 2026, l’OL a pu compter sur le soutien de ses supporters. Plus d’un millier avaient fait le déplacement dans la Principauté.

    Le mois de janvier s’annonce chargé et il valait mieux l’attaquer de la meilleure des façons. Fort heureusement, l’OL n’a pas manqué son démarrage en 2026 du côté de Monaco. Face à un concurrent direct pour les places européennes, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont réussi à prendre le meilleur sur le club monégasque grâce à un doublé de Pavel Sulc (1-3). Revenus à deux points des places pour la Ligue des champions, les Lyonnais pouvaient avoir le sourire au coup de sifflet final sur le Rocher. Cette neuvième victoire de la saison, l’OL a tenu à la fêter avec ses supporters.

    "On a eu beaucoup de supporters"

    Malgré la distance jusqu'à Monaco, ils étaient plus de mille à avoir pris place dans le parcage du stade Louis II. Officieusement, ils étaient même bien plus car certains avaient pu profiter de la faible affluence à Monaco pour s’octroyer des places hors parcage. Un soutien populaire qui a fait que les joueurs lyonnais se sentent comme à la maison. "Ça fait du bien de prendre les trois points pour commencer l’année, surtout qu’on savait qu’on commençait avec un gros match à l’extérieur même si on a eu beaucoup de supporters ici et qu’on se sentait même à domicile", en souriait Tolisso après le match. La communion ne pouvait qu’en être plus belle après l’acquisition des trois points.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Tolisso salue "l’atmosphère plus saine" à l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL s’est presque senti comme à la maison 15:00
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Tolisso salue "l’atmosphère plus saine" à l’OL 14:10
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Sénégal : Niakhaté a chambré Camara après la victoire de l’OL à Monaco 13:20
    Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
    Monaco estime qu’il "aurait mérité beaucoup plus" contre l’OL 12:30
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Après son jaune à Monaco, Mata (OL) désormais sous la menace 11:45
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca "préoccupé" par Tagliafico sur le rouge 11:00
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ligue 1 : Monaco ne décolère pas contre l’arbitrage face à l’OL 10:15
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce dimanche (11h15) 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca satisfait défensivement malgré le but gag 08:45
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    À l’OL, il met un Sulc pas possible 08:00
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL fait une bonne opération comptable 07:30
    Moussa Niakhaté à l'entraînement de l'OL
    CAN : ça passe pour Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal 03/01/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Corentin Tolisso sera privé d'OL - Brest 03/01/26
    Monaco - OL (1-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 03/01/26
    Solide en 2e période, l'OL l'emporte à Monaco (1-3) 03/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal face au Soudan 03/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Monaco - OL : Satriano sur le banc, Mata retrouve le 11 03/01/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL espère arrêter sa mauvaise série à l'extérieur 03/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut