Sur les six matchs qu'il disputera en janvier 2026, l'OL en jouera quatre à l'extérieur. Dont deux pour entamer l'année, à Monaco et Lille.

On se doute qu'ils en ont l'habitude. Cependant, il ne faudra pas fêter trop fort la fin d'année pour les joueurs de l'OL. En effet, le mois de janvier 2026 s'annonce particulièrement chargé, et surtout très copieux, comme un menu de réveillon. Dès les premiers jours, ils devront être concentrés et en forme afin d'affronter un calendrier loin d'être évident.

Les Lyonnais commenceront par un déplacement à Monaco le 3 (17 heures) dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Un joli choc entre clubs aux ambitions européennes pour démarrer. Les voyages seront d'ailleurs nombreux pour les coéquipiers de Nicolas Tagliafico dans les jours à venir.

Monaco et Lille pour entamer 2026

Après la Principauté, il faudra aller à Lille, où l'attend le LOSC en 16es de finale de la Coupe de France. Deux matchs à l'extérieur difficiles à négocier contre des rivaux candidats à l'Europe. Après un détour par la maison pour recevoir Brest, les Rhodaniens joueront encore deux fois de suite loin de leurs bases, en Suisse contre les Young Boys (22/01), puis le dimanche 25 janvier à Metz (17h15).

Deux rendez-vous sur le papier plus abordables, mais non moins importants pour les septuples champions de France. En conclusion de ce premier mois de l'année, l'OL accueillera le PAOK le jeudi 29, ce qui terminera la phase de classement de la Ligue Europa. Mais d'ici là, les hommes de Paulo Fonseca auront vu du pays.