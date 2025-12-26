Actualités
Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
Tyler Morton buteur lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France : l'OL va voyager en janvier

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Sur les six matchs qu'il disputera en janvier 2026, l'OL en jouera quatre à l'extérieur. Dont deux pour entamer l'année, à Monaco et Lille.

    On se doute qu'ils en ont l'habitude. Cependant, il ne faudra pas fêter trop fort la fin d'année pour les joueurs de l'OL. En effet, le mois de janvier 2026 s'annonce particulièrement chargé, et surtout très copieux, comme un menu de réveillon. Dès les premiers jours, ils devront être concentrés et en forme afin d'affronter un calendrier loin d'être évident.

    Les Lyonnais commenceront par un déplacement à Monaco le 3 (17 heures) dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Un joli choc entre clubs aux ambitions européennes pour démarrer. Les voyages seront d'ailleurs nombreux pour les coéquipiers de Nicolas Tagliafico dans les jours à venir.

    Monaco et Lille pour entamer 2026

    Après la Principauté, il faudra aller à Lille, où l'attend le LOSC en 16es de finale de la Coupe de France. Deux matchs à l'extérieur difficiles à négocier contre des rivaux candidats à l'Europe. Après un détour par la maison pour recevoir Brest, les Rhodaniens joueront encore deux fois de suite loin de leurs bases, en Suisse contre les Young Boys (22/01), puis le dimanche 25 janvier à Metz (17h15).

    Deux rendez-vous sur le papier plus abordables, mais non moins importants pour les septuples champions de France. En conclusion de ce premier mois de l'année, l'OL accueillera le PAOK le jeudi 29, ce qui terminera la phase de classement de la Ligue Europa. Mais d'ici là, les hommes de Paulo Fonseca auront vu du pays.

    4 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 26 Déc 25 à 15 h 37

      Le championnat n'a jamais repris si tôt après le fêtes, le 3 janvier, n'importe quoi 🤔, cette saison ça ne nous arrange pas .

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 26 Déc 25 à 15 h 42

        Salut Poupette, tu as sans doute raison, mais l'an passé on rejoue le 4 janvier. 😉

        Signaler
    2. Avatar
      lito - ven 26 Déc 25 à 15 h 41

      Ca sent quand même le mois charnière qui va un peu conditionner le reste de la saison. Et comme on est jamais très bon lors des reprises de trêves... J'ai pas de doute concernant l'Europa même si je suis certain qu'ils vont ternir le parcours avec une contre performance, sûrement le PAOK d'ailleurs.
      Le calendrier est quand même vachement costaud, va faire sortir les pecs pour performer.

      Signaler
    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - ven 26 Déc 25 à 16 h 01

      Le match qui m’inquiète le plus c’est contre Monaco! Surtout si Endrick n’est pas encore qualifié ! Ensuite l équipe va monter en puissance. En espérant que l Angola soit vite éliminé de la CAN pour récupérer Mata.

      Signaler

