Ligue Europa : les chiffres du bon parcours de l'OL

Après six journées, l'OL pointe tout en haut de la Ligue Europa. Une position de leader qui se ressent dans les statistiques de la compétition.

L'OL vivra au moins les barrages de la Ligue Europa. Grâce à sa dernière victoire contre Go Ahead Eagles (2-1), il finira au moins parmi les 24 premières équipes de la phase de classement. Un minimum, dirons-nous, au vu du tirage au sort qui était plutôt favorable, malgré les péripéties estivales. L'objectif des Rodaniens maintenant est tout simplement d'achever ce parcours dans le top 8 pour s'éviter un tour supplémentaire.

Actuellement en tête, ils comptent 15 points sur 18 possibles. Ils devancent Midtjylland et Aston Villa à la différence de buts. Cette première place ne doit rien au hasard d'ailleurs, puisque plusieurs statistiques montrent que l'Olympique lyonnais est performant dans cette compétition.

Meilleure attaque et deuxième défense

Il est déjà la meilleure attaque (13 buts) à égalité avec Midtjylland et le PAOK. Il est également la deuxième meilleure défense de l'épreuve (trois réalisations encaissées), et une des formations réalisant le plus de clean-sheets (quatre) avec Braga et le Viktoria Plzen. Les coéquipiers de Corentin Tolisso le doivent en partie à leur grosse activité, avec pas moins de 275 ballons récupérés, le plus haut total du plateau.

L'autre force des Rhodaniens vient aussi de sa capacité à conserver la balle, avec un pourcentage de possession de 61,7%. Personne ne fait mieux. Ils affichent dans le même temps le plus haut taux de passes réussies, avec presque neuf tentatives sur dix complétées (88,7%). Pour ça aussi, l'OL est tout en haut de la C3.