Malgré un temps de jeu loin d'atteindre les sommets, Malick Fofana et Afonso Moreira se distinguent. Ils comptent parmi les U21 les plus décisifs de Ligue 1.

L'un a connu quelques pépins physiques, dont une grosse entorse à la cheville, l'autre est arrivé l'été dernier. Pourtant, Malick Fofana et Afonso Moreira ont marqué cette année 2025. Le Belge n'a certes pas forcément eu l'impact espéré sur ce début de saison, mais il reste un des éléments les plus décisifs chez les U21 en Ligue 1.

L'ailier gauche a inscrit quatre buts en championnat depuis le 1er janvier. C'est le troisième plus haut total dans l'élite derrière Désiré Doué (sept), le Lillois Matías Fernández-Pardo et le Rennais Kader Meïté (quatre). Avec lui, nous retrouvons George Ilenikhena (Monaco), Sidiki Chérif (Angers) et Robinio Vaz (OM).

Quatre passes déjà pour Moreira

L'international avec les Diables Rouges est par ailleurs parmi les meilleurs passeurs chez les jeunes. Avec trois offrandes, il fait aussi bien que le Parisien Ibrahim Mbaye. Devant lui, on retrouve son coéquipier portugais, Moreira, qui a pris sa place depuis sa blessure fin octobre. En deux mois, l'ancien footballeur du Sporting Portugal a délivré quatre caviars à ses partenaires. Seul Désiré Doué fait mieux (cinq).

En janvier, Afonso Moreira devrait de nouveau être très sollicité, dans l'attente du retour de Malick Fofana. Ensuite, il sera intéressant d'observer comment Paulo Fonseca articule son attaque, avec un Pavel Šulc déterminant et la dernière recrue, Endrick.