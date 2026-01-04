Solide vainqueur du Soudan, le Sénégal attendait de connaitre son adversaire pour le quart de finale de CAN. Ce ne sera pas la Tunisie mais bien le Mali, qualifié lors de la séance des tirs au but.

Avec une Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc, les pays du Maghreb avaient à cœur de bien figurer. Les Lions de l’Atlas forcément avec une compétition à la maison, mais aussi l’Algérie et la Tunisie. Seulement, l’aventure a été bien plus courte que prévue pour les Aigles de Carthage. Opposés au Mali en huitièmes de finale de cette CAN, ils ont mordu la poussière au stade Mohamed VI de Casablanca. À onze contre dix depuis la 26e minute, la Tunisie pensait avoir fait le plus dur à la 88e en ouvrant la marque. Mais le Mali a trouvé les ressources nécessaires pour égaliser en infériorité numérique à la 96e grâce à l’Auxerrois Sinayoko sur penalty.

Les prolongations n’ayant rien donné, les Maliens ont validé leur ticket lors de la séance des tirs au but (1-1, 4 tab 2). Satisfait de sa qualification quelques heures auparavant, le Sénégal a donc regardé avec attention ce huitième de finale puisque le Mali sera son prochain adversaire en quart de finale. Moussa Niakhaté et les Lions de la Teranga affronteront la sélection malienne ce vendredi 9 janvier à 17h, toujours du côté de Tanger.