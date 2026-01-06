Actualités
Julien Le Cardinal à Brest (@SB29)

Julien Le Cardinal suspendu pour OL - Brest

  • par Gwendal Chabas

    • Dans deux semaines, l'OL accueillera Brest pour la 18e journée de Ligue 1. Outre Corentin Tolisso côté lyonnais, le défenseur brestois Julien Le Cardinal sera aussi suspendu.

    L'Olympique lyonnais ne retrouvera pas tout de suite son stade. En effet, avant le premier match à domicile de 2026, direction Lille pour les 16es ce finale de la Coupe de France. Rendez-vous dimanche à 21 heures. Après ce choc du top 5 de la Ligue 1, place aux festivités des dix ans du Parc OL à l'occasion de la venue de Brest.

    Une rencontre à laquelle ne participera pas le capitaine rhodanien Corentin Tolisso, suspendu après les cinq cartons jaunes reçus en championnat. Du côté brestois, Éric Roy aura lui aussi quelques absents. À commencer par son défenseur polyvalent Julien Le Cardinal.

    Remplaçant peu utilisé

    Certes peu utilisé cette saison (six apparitions, quatre titularisations), le footballeur de 28 ans avait l'occasion de se montrer en Coupe de France. Lors des 32es de finale fin décembre, il était dans le 11 de départ contre l'US Avranches. Capitaine même de sa formation, il a écopé d'un carton rouge dès la 21e minute. Les Bretons ont d'ailleurs été éliminés aux tirs au but.

    Le Cardinal, lui, a appris qu'il serait puni pour deux matchs à cause de sa faute. Son entraîneur l'a confirmé samedi dernier en conférence de presse. Il a purgé une première partie de sa sanction face à Auxerre (2-0) ce week-end. Le reste se fera à Décines le 18 janvier prochain (20h45).

