Prêtée par OL Lyonnes, Bekhaled va représenter l’Algérie

Passée par les équipes de jeunes avec la France, Sofia Bekhaled va désormais représenter l’Algérie. La jeune attaquante, prêtée au Servette par OL Lyonnes, a été appelée pour la première fois pour cette trêve internationale.

Le bonheur est dans le prêt. Cet hiver, Sofia Bekhaled a choisi de s’exiler temporairement pour continuer à grandir. Après une entrée de sept minutes en Ligue des champions, la jeune attaquante a profité des bonnes relations entre OL Lyonnes et le Servette FC pour rejoindre la Suisse pendant six mois. Depuis son arrivée en février dernier, Bekhaled n’a joué que trois rencontres de championnat suisse, mais a récemment remporté la Coupe de Suisse face aux Young Boys de Berne.

L'Algérie dirigée par Farid Benstiti

À cette première expérience loin de Lyon, l’attaquante de 19 ans va y ajouter une nouvelle découverte durant cette trêve internationale. Ayant représentée la France dans les catégories de jeunes comme en U17 et U19, Sofia Bekhaled va désormais porter le maillot de l’Algérie. Celle qui a signé son premier contrat pro avec OL Lyonnes l’été dernier va rejoindre le rassemblement des Vertes en avril. Elle aura pour sélectionneur un nom bien connu des supporters lyonnais puisque Farid Benstiti entraîne la sélection algérienne. Ce dernier est passé par le FC Lyon puis l’OL féminin entre 2001 et 2010.