Actualités

OL : suivez votre média Olympique-et-Lyonnais sur Instagram !

  • par Tristan Le Pezennec

    • Votre média indépendant Olympique-et-Lyonnais est présent sur Instagram (@tkydg.oetl). N’hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer de l’actualité de l’OL.

    Olympique-et-Lyonnais est de retour sur Instagram depuis quelques semaines. Même si la saison de l’OL vient de se terminer, l’actualité, elle, ne s’arrête pas. Finales pour OL Lyonnes, Coupe du monde, mercato… Passez l’été avec nous pour ne rien manquer de l’actualité autour de votre club préféré. Vous retrouverez sur le compte des extraits de l'émission TKYDG, diffusée en direct tous les lundis à 19h mais aussi des articles publiés sur le site ainsi que du contenu exclusif. Ajoutez @tkydg.oetl ou cliquez juste ici pour nous rejoindre.

    En plus d'InstagramOlympique-et-Lyonnais est présent sur TikTok, Facebook, LinkedIn, mais aussi X. Et bien évidemment tous les lundis en direct à 19h sur YouTube pour l'émission "Tant qu'il y aura des Gones"Une chaîne sur laquelle il est également possible de retrouver des interviews exclusives comme celle de Tyler Morton. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien rater et aider notre média à se développer encore un peu plus.

    à lire également
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : le bilan de la saison de la réserve

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : le bilan de la saison de la réserve 15:00
    OL : suivez votre média Olympique-et-Lyonnais sur Instagram ! 14:00
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : le programme du week-end 13:00
    Pere Romeu entraîneur du FC Barcelone
    Barça - OL Lyonnes : Romeu - Giraldez... un tandem désormais adversaire 12:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    FC Barcelone - OL Lyonnes : Becho ou Chawinga... qui pour remplacer Diani ? 11:00
    Ingrid Engen et Mapi Leon sous les couleurs du FC Barcelone
    FC Barcelone - OL Lyonnes : Engen - Leon, la bataille du coeur 10:00
    Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
    FC Barcelone - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 09:00
    Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
    FC Barcelone - OL Lyonnes : 600 irréductibles lyonnais contre la furia barcelonaise 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Giraldez avant Barça - OL Lyonnes : "Privilégié de vivre cette finale" 07:30
    Kadidiatou Diani lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes même avec ses blessées à Oslo contre le Barça 22/05/26
    Ada Hegerberg pour la finale de Ligue des champions FC Barcelone - OL Lyonnes.
    Hegerberg (OL Lyonnes) : "Une fierté énorme d’être en Norvège" 22/05/26
    Alexia Putellas capitaine du FC Barcelone
    Putellas (FC Barcelone) : "On veut se rapprocher de l'histoire d'OL Lyonnes" 22/05/26
    Caroline Graham Hansen, joueuse du FC Barcelone.
    FC Barcelone - OL Lyonnes : Romeu optimiste sur les présences de Paredes et Hansen 22/05/26
    Vignette TKYDG 18 05 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 18 mai en podcast et replay 22/05/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes jouera en blanc face au Barça en finale 22/05/26
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) sélectionné pour la Coupe du monde : "Un rêve d'enfant de plus se réalise" 22/05/26
    Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
    Pour préparer la saison prochaine, les U17 de l’OL en tournoi à Vigneux-de-Bretagne 22/05/26
    OL Lyonnes : le Barça plus que jamais d'attaque avant la finale de Ligue des champions 22/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut