OL : ça bouge à la performance, Antonin Da Fonseca revient

Parti de l'OL voilà deux ans, Antonin Da Fonseca revient. Il prendra le rôle de responsable de la performance.

Les observateurs qui ont pu lire la feuille de match entre l'OL et le Mâcon 71 ce mercredi matin (5-2) ont pu constater quelques changements. Chez les joueurs évidemment, avec Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup, Julien Duranville ou encore Kaïl Boudache. Mais dans le staff de Paulo Fonseca aussi, ça bouge. Comme évoqué précédemment, le responsable de la performance, Rick Cost, et le médecin, Manuel Afonso, ont quitté le club. Pour remplacer le premier, l'Olympique lyonnais s'est tourné vers un ancien de la maison, Antonin Da Fonseca.

Il revient après deux ans passés au LOSC auprès de Bruno Genesio. Mais avant ça, ce spécialiste de la préparation physique, qui avait déjà occupé ce rôle durant plusieurs saisons chez les Rhodaniens, était resté pendant 14 ans entre Rhône et Saône, de 2010 à 2024. L'Equipe confirme son poste au sein de la structure.

Le staff évolue, un médecin est arrivé du Havre

Le docteur numéro un sera désormais Yann Fournier. Il était aussi dans la liste présentée ce 8 juillet suite à cette promotion. À ses côtés, Emmanuel Dielemans, qui officiait au Havre jusqu'à la fin de l'exercice 2025-2026. On ajoutera également Rui Faria, en qualité d'entraîneur des gardiens, tout comme Antonio Ferreira, qui, lui, est là depuis l'arrivée de Paulo Fonseca fin janvier 2025.