OL : des changements dans la cellule performance

Tous deux arrivés en 2025, le médecin Manuel Afonso et le directeur de la performance Rick Cost ont quitté l'OL. Ils seront remplacés.

Ce n'est évidemment pas la seule explication à la période creuse vécue par l'OL entre février et mars 2026. Mais si l'OL a connu une série de neuf matchs sans succès, c'est en partie car il a eu de nombreux blessés et des baisses de régime à cette période. On a par ailleurs observé que les délais de reprise étaient souvent plus longs. Malick Fofana et Ernest Nuamah sont des exemples caricaturaux de cette situation. Dans cette optique, le club s'est séparé du directeur de la performance Rick Cost et du médecin Manuel Afonso, a révélé L'Équipe.

Changer les choses pour éviter une cascade de blessures

Les deux hommes ont pourtant des compétences reconnues dans le milieu. Nos confrères précisent que les protocoles mis en place ne sont pas remis en cause, mais que l'Olympique lyonnais voulait changer les choses. L'idée étant d'essayer d'éviter une nouvelle cascade de blessures comme ce fut le cas la saison passée. Les deux hommes seront remplacés prochainement.

Rappelons qu'ils sont tous deux arrivés dans le Rhône en 2025. Le docteur a pris ses fonctions en janvier, succédant à Jean-Marc Laborderie. Le Néerlandais, qui était au chevet de la sélection américaine, est venu au printemps de cette même année. Matthieu Louis-Jean (directeur sportif) avait évoqué dans Tant qu'il y aura des Gones à l'époque un rôle plus transversal pour celui qui était aussi passé par le Feyenoord.