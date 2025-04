OL : un nouveau directeur de la performance est arrivé

Rick Cost, ancien responsable de la performance avec l'équipe des États-Unis, a intégré le staff de l'OL. Matthieu Louis-Jean l'a annoncé lundi dans Tant qu'il y aura des Gones.

Au cours de l'heure passée sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones lundi, Matthieu Louis-Jean a fait plusieurs annonces. La première étant l'arrivée depuis quelque temps d'un nouvel élément dans l'encadrement des septuples champions de France (2002-2008). Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais s'est doté d'un directeur de la performance, Rick Cost, un Néerlandais qui était jusqu'à présent au chevet de la sélection américaine.

"On voulait passer un cap au niveau de la performance"

Le directeur technique rhodanien a développé cette nomination, un rôle crucial d'après lui. "On voulait passer un cap au niveau de la performance. Cela faisait quelques mois qu'on voulait structurer la préparation physique, mais pas seulement pour l'équipe première. Il interviendra également auprès de la réserve et de l'académie, a-t-il précisé. Il est là pour chapeauter au niveau de tout le club. C'est important, il va être structurant pour l'OL car le football évolue, devient de plus en plus athlétique et on doit pouvoir y répondre."

Rick Cost aura donc un poste clé, avec un œil sur l'ensemble des effectifs. Passé par Feyenoord, du centre de formation aux professionnels, de 2016 à 2021, il a ensuite rallié Team USA en juillet 2021. Il connaît de ce fait bien Tanner Tessmann, l'international américain de l'OL. Avant de se pencher sur le football, il a œuvré dans le hockey sur gazon, avec la sélection néerlandaise, et le handball, toujours dans ce domaine. Il a aussi été conseiller en performance sportive pour des clubs européens.