Copa América : Tarciane (OL Lyonnes) et le Brésil en finale à Quito

Favori et dominateur face à l'Uruguay (5-1) ce mercredi, le Brésil de Tarciane retrouvera la Colombie en finale, samedi.

Sur le papier, la balance penchait forcément du côté du Brésil, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition (8). Dans la nuit de mardi à mercredi, Tarciane et ses coéquipières ont à nouveau assuré leur hégémonie. Cette nouvelle finale, échéance qu'elles n'ont plus perdue depuis 2006 face à l'Argentine, témoigne de leur régularité. Titulaire en charnière centrale, la Lyonnaise est restée disciplinée avant de céder sa place à Mariza (59e).

Il faut dire qu'il n'y avait pas forcément besoin de la solliciter davantage tant l'adversaire n'a su rivaliser. Mais à trop dormir sur ses lauriers, on finit par en payer les conséquences. Minimes, certes, puisque c'est la malheureuse Isa Haas qui déviait le seul ballon dans ses propres filets (51e, 3-1). Erreur, qui n'a pas empêché les Auriverdes de s'offrir un récital offensif (5-1).

Des retrouvailles avec la Colombie après la phase de poule

Victorieuse face à l'Argentine (T.A.B, 5-4), la Colombie retrouvera pour la troisième fois les joueuses d'Arthur Elias en finale de Copa América. Un duel en faveur des Brésiliennes, triomphantes des deux précédents (2014, 2022). Une victoire se profilerait pour Tarciane mais une finale reste une finale, et l'issue en est incertaine. D'autant plus que Catalina Usme et les siennes auront à cœur de mettre fin à cette série de domination brésilienne.

Néanmoins, une chose est sûre, les deux sélections ont d'ores et déjà assuré leur billet pour les JO de Los Angeles en 2028. Tarciane, défenseuse de l'OL Lyonnes, se penche vers une deuxième finale après les JO 2024 (perdue face aux États-Unis) en espérant décrocher son premier titre de Copa América à Quito (Équateur).