Dans un match haché, l’OL se fait plaisir face à Majorque (4-0)

La joie des joueurs de l’OL à Hambourg (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

Après sa large victoire contre Hambourg, samedi dernier, l’OL a remis ça ce mercredi en Autriche. Bien aidé par les errements défensifs de Majorque, les Lyonnais n’ont laissé que des miettes à leur adversaire (4-0).

Pour l’opposition, on repassera. Alors que l’OL s’attendait sûrement à trouver un adversaire plus coriace avec le RCD Majorque, la formation lyonnaise a certainement été déçue, au moins pendant 45 minutes. Les Espagnols ont été loin de leur statut de 10e de Liga la saison passée et Hambourg, pourtant promu en Bundesliga cette saison, a donné bien plus de fil à retordre à l’OL. Certains pourraient mettre en avant des onze différents, mais à l’heure de faire l’analyse, les titulaires alignés à Kufstein ce mercredi étaient les mêmes que samedi dernier. À une exception près, l’absence de Malick Fofana remplacé par Afonso Moreira, en difficulté. Alors oui, au moment de juger cette belle victoire (4-0), on se dira forcément que l’adversité a laissé à désirer en Autriche. Toutefois, cela ne doit pas enlever le joli visage rhodanien.

Deux buts presque copiés-collés

Après avoir beaucoup travaillé les ressorties de balle et certains circuits de passe préférentiels depuis l’arrivée dans le Tyrol dimanche, les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont attelés à les mettre en œuvre sur le terrain. Bien aidé par les errements espagnols, l’OL s’est engouffré dans les brèches. Maitrisant le tempo de la rencontre (74% de possession à la pause), la formation lyonnaise a rapidement tué tout suspense dans ce 4e amical de l’été. En trente minutes, Paulo Fonsecaa vu ses joueurs mener 3-0 avec notamment deux actions quasiment similaires pour un doublé d’Abner.

Un décalage côté droit pour des centres de Maitland-Niles et Kumbedi et une trajectoire coupée par le latéral brésilien (15e, 30e). Entre les deux, Georges Mikautadze avait fait parler sa science de l’appel et sa technique sur une ouverture de Mata (20e). De quoi donner le sourire aux quelques courageux supporters lyonnais présents dans le stade champêtre de Kufstein.

Une deuxième mi-temps moins aboutie

Dans un match amical qui n’avait que le nom, tant les contacts appuyés et les fautes ont été nombreuses et parfois à la limite, l’OL s’est rassuré dans le jeu après déjà une belle heure à Hambourg. Comme en Allemagne, Khalis Merah n’a pas fait tache dans l’entrejeu, bien au contraire. À son avantage depuis le début de la préparation, le jeune milieu a inscrit un premier but en pro suite à une belle combinaison entre Mikautadze et Maitland-Niles (4-0, 38e). La mi-temps a quelque peu rebattu les cartes avec certainement un coup de pression mise dans le vestiaire majorquin.

Bien moins précis, l’OL a laissé le ballon à la formation espagnole, sans que cette dernière soit vraiment dangereuse. Après avoir offert une heure à chaque joueur à Hambourg, Fonseca a limité cette rotation. Le onze a été presque intégralement changé, hormis Descamps et Kumbedi, mais il a fallu attendre le dernier quart d'heure. Preuve que l'OL a lancé son sprint en vue de la reprise de la Ligue 1. Prochain défi et non des moindres, le Bayern Munich, ce samedi 2 août.