Majorque - OL : Moreira remplace Fofana dans le onze

Pour son quatrième match de préparation, l'OL affronte Majorque en Autriche. Privé de Malick Fofana, touché à la tête, Paulo Fonseca a choisi d'aligner Afonso Moreira sur le côté gauche de l'attaque.

La montée en puissance continue au fur et à mesure des adversaires. Dans un souci de ne pas brûler les étapes trop rapidement, Paulo Fonseca et son staff avaient planifié une programmation en corrélation avec l'imminence du retour de la Ligue 1. Après une équipe de National, une de deuxième division belge et un promu en Bundesliga, l'OL va s'attaquer à une formation rompue aux joutes de la Liga avec le RCD Majorque, ce mercredi (17h30).

Cette quatrième rencontre amicale vient couper en deux la semaine de stage en Autriche et qui se terminera avec une affiche de gala contre le Bayern Munich, samedi (15h30). Pour ce nouveau rendez-vous de l'été, l'entraîneur portugais avait confié vouloir donner plus d'une heure de jeu à certains éléments. Comprendre par là qu'il allait certainement repartir sur le même onze que face à Hambourg, avec des rotations déjà un peu plus limitées.

Merah enchaîne encore

Néanmoins, par la force des choses, Fonseca allait forcément devoir faire quelques ajustements. Homme du match samedi dernier, Malick Fofana ne peut tenir sa place à Kufstein, suite à un coup à la tête et donc un protocole commotion mis en place. Sans le Belge, fortement courtisé dans ce mercato, Afonso Moreira se voit offrir une chance de briller dans le onze de départ.

Buteur en Allemagne, le Portugais évoluera aux côtés de Georges Mikautadze et Ainsley Maitland-Niles. L'Anglais, que l'on pouvait attendre comme latéral, enchaîne donc dans ce rôle d'ailier hybride. Il pourra ainsi prêter mains fortes au trio du milieu composé de Corentin Tolisso, Tanner Tessmann et le toujours très jeune Khalis Merah.

La composition de l'OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Tolisso, Tessmann, Merah - Maitland-Niles, Mikautadze, Moreira