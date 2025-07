Majorque - OL : les joueurs à surveiller côté espagnol

Avant le match amical entre l’Olympique Lyonnais et le RCD Majorque ce mercredi 30 juillet, focus sur les joueurs du club espagnol susceptibles de poser problème à l’OL.

Après un club de National, un club de D2 belge et un promu en Bundesliga, l'OL monte le curseur avec le 10e de Liga et le RCD Majorque, ce mercredi 30 juillet. Dans le secteur offensif, l’homme fort à surveiller est Cyle Larin. L’attaquant canadien de 30 ans, passé par Valladolid et Bruges, a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives la saison dernière. Sa puissance et son sens du placement en font une menace constante pour les défenses adverses. Il sera le principal point d’ancrage de l’attaque majorquine. Autre profil intéressant : Vedat Muriqi, l’avant-centre kosovar, souvent utilisé comme joker offensif. Sa taille et sa capacité à jouer dos au but pourraient peser dans les duels.

Un socle expérimenté au milieu et en défense

Dans l’entrejeu, Dani Rodriguez, vétéran de 36 ans, conserve un rôle de meneur d’équilibre. Capable de frapper de loin et précieux dans la transition, il reste un cadre, tout comme Sergi Darder. Les fans lyonnais auront forcément l'oeil sur l'ancien milieu pour juger son évolution depuis son départ en 2017 du côté de l'Espanyol Barcelone.

Derrière, Martin Valjent sera à surveiller : le défenseur central slovaque, apporte une solidité précieuse et une lecture du jeu affûtée. Son expérience sera essentielle pour contenir les offensives lyonnaises. Enfin, attention à Lucas Bergstrom, tout jeune gardien finlandais (22 ans, 2,05 m), arrivé de Chelsea cet été : il pourrait faire ses débuts face à l’OL alors que Dominik Grief, le titulaire de la saison passée serait dans les petits papiers lyonnais.