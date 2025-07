Mercato : le gardien de Majorque dans la short-list de l’OL ?

Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Avec la vente de Lucas Perri, l’OL est désormais à la recherche d’un nouveau gardien titulaire. Si le dossier Matt Turner reste à régler, le club lyonnais aurait coché le nom de Dominik Greif, comme potentiel remplaçant du Brésilien.

Ce mercredi 30 juillet, l’OL affronte le RCD Majorque pour son quatrième match amical de l’été. Après la belle partition contre Hambourg (0-4), Paulo Fonseca espère voir son groupe continuer sa montée en puissance contre le dixième de Liga la saison passée. Si la montée en puissance sera observée sur le terrain, en coulisses, la confrontation entre les deux équipes va-t-elle permettre d’accélérer certaines discussions ?

À la recherche d’un nouveau gardien titulaire après le départ de Lucas Perri, l’OL aurait coché le nom de Dominik Greif dans sa short-list, d'après RMC. Or, le Slovaque n’est autre que le gardien de… Majorque. Présent en Autriche, Matthieu Louis-Jean aura peut-être l’occasion d’échanger avec ses homologues espagnols pour prendre la température sur ce dossier.

Trouver d'abord une issue pour Turner

S’il n'est bien évidemment pas la seule option lyonnaise dans cette recherche d’un nouveau portier, Greif a pour lui de n’avoir plus qu’un an de contrat avec Majorque. À l’heure où les finances rhodaniennes ne laissent que peu de marge de manoeuvre sur ce mercato, une recrue à moindre coût pourrait forcément avoir les faveurs à Décines. À 28 ans, l’international slovaque (5 sélections) n’a malgré tout pas de grandes références.

S’il est présent dans le club majorquin depuis quatre saisons, il n’a conquis sa place de titulaire que la saison passée. Un exercice certes réussi avec une 10e place en Liga et un pourcentage d’arrêt plutôt similaire à celui de Lucas Perri (72,4%), mais une expérience du haut niveau relative. Quoi qu’il en soit, la question du futur gardien de l’OL reste encore en grande partie dépendante de l’issue du dossier Matt Turner et de la capacité ou non du club à faire annuler ce transfert décidé par John Textor…