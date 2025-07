Une semaine après ses coéquipières, Lindsey Heaps a retrouvé le complexe de Décines. Au menu pour l'Américaine, les premiers tests physiques.

Le lundi 21 juillet, elles étaient 15 au centre d'entraînement de Décines. Les Fenottes ont repris le travail voilà une semaine, avec du beau monde dès ce début de préparation. Le staff de Jonatan Giráldez a ainsi pu faire connaissance avec Wendie Renard, Christiane Endler, Vicki Becho, Sofie Svava ou encore Melchie Dumornay. Le contingent est désormais complété par Lindsey Heaps, bien qu'elle n'ait pas encore renoué avec le terrain.

La milieu de terrain a fait sa rentrée le lundi 28 juillet, au plus grand plaisir de ses coéquipières. Même si elle n'a pas eu de compétition internationale estivale, elle a tout de même évolué avec les États-Unis début juin. Elle a ainsi disputé deux rencontres amicales face à la Chine (3-0) et la Jamaïque (4-0, le 4 juin). Après quoi, elle a pu profiter d'une longue période de repos.

Retrouvailles avec Shrader et Yohannes

Pour son premier jour, la championne du monde et championne olympique a eu le droit aux traditionnels tests médicaux et physiques. Petit à petit, elle pourra revenir sur la pelouse avec ses camarades. Elle retrouvera Korbin Shrader (Albert) et Lily Yohannes, ses compatriotes et nouvelles recrues.

Chawinga, Lawrence... l'OL a déjà un belle effectif à disposition

Lindsey Heaps n'était pas la seule à revenir au GOLTC en début de semaine. Tabitha Chawinga et Ashley Lawrence étaient elles aussi sur le pont. Idem pour Maeline Mendy, la jeune internationale U19, élue meilleure joueuse de l'Euro en juin, était de la partie.

Une bonne nouvelle pour l'OL Lyonnes. Malgré un nombre important de joueuses en vacances suite à l'Euro (neuf, Leila Wandeler étant déjà de retour) et Tarciane encore engagée en Copa América, l'équipe dispose d'un bel effectif dès l'entame de la présaison. Si le calendrier des prochaines semaines n'a pas encore été dévoilé, on sait que la première grosse échéance aura lieu début septembre avec la première journée de D1. A cette occasion, les tenantes du titre accueilleront Marseille.