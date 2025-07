Des supporters devant le Parc OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

À quelques jours de la fin du partenariat le liant avec Groupama, Eagle Football Group (ex-OL Groupe) a confirmé que l’assureur serait encore présent sur le naming du Grand Stade, mais aussi du centre d’entraînement et de l’Académie.

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que l'OL et Groupama avait trouvé un accord pour la poursuite du partenariat. Aucune officialisation n’avait eu lieu depuis, mais le communiqué d’Eagle Football Group lundi a fini de mettre un terme au suspens. Démarrée en 2017 un an après l’arrivée à Décines, la collaboration entre le club lyonnais et l’assureur s’étirera pour encore quelques années. Les deux parties ont signé une prolongation jusqu’en juin 2023. "Le contrat de partenariat relatif au naming au stade avec Groupama a été prolongé pour une durée de 5 ans jusqu'en 2030, portant ainsi la durée totale du partenariat à 13 ans, une durée inégalée en France pour un contrat de naming", peut-on lire dans le communiqué d’Eagle Football Group.

Un contrat de fidélité entre les deux parties

Mises en stand-by sous la coupe de John Textor, les discussions ont repris avec la présidence de Michele Kang. Tout s’est alors accéléré pour une signature de cinq saisons supplémentaires, juste avant l’expiration du contrat précédent (31 juillet 2025). Reste désormais à savoir combien ce "naming" va rapporter au club. Lors du précédent contrat, voir Groupama s’afficher sur le stade, le centre d’entraînement et de formation générait 6,9 millions d’euros annuels.