Entre l'OL et Groupama, l'histoire continue

Comme nous l'annoncions le 11 juillet dernier, l'OL et Groupama ont prolongé leur partenariat. Les voilà liés par un nouveau contrat jusqu'en 2030.

Ils n'ont pas encore communiqué sur le sujet, mais c'est bel et bien signé depuis ce 24 juillet. En exclusivité le 11 juillet dernier, nous vous révélions que l'OL et Groupama étaient en passe de poursuivre leur collaboration. Près de deux semaines plus tard, le contrat est prolongé entre le club de Ligue 1 et l'assureur mutualiste français, nous explique une source interne. Ce qui signifie que le stade gardera son appellation officielle de Groupama Stadium.

Michele Kang a relancé les négociations

Les deux entités sont à présent liées jusqu'en 2030, soit une extension de cinq ans. Le document comprend aussi le centre d'entraînement, le Groupama OL Training Center (GOLTC). Une bonne nouvelle puisque le bail précédent, paraphé en 2022, arrivait à échéance au 31 juillet prochain.

Comme nous l'expliquions, c'est Michele Kang qui a largement poussé ce dossier un temps bloqué. Les négociations étaient au point mort avant que l'Américaine, nouvelle patronne du Eagle Football Group, ne reprenne les discussions avec Groupama.

Troisième prolongation

L'Olympique lyonnais et la société hexagonale sont associées depuis 2017. Cela fait maintenant huit ans que son nom est apposé au stade décinois. Depuis, plusieurs prolongations ont eu lieu, lui permettant de s'afficher sur l'enceinte sportive. Ce fut le cas en 2020 et donc en 2022.

Lors de la première signature, l'opération rapportait 5,5 millions d'euros par an à l'OL. Suite au précédent accord, le montant était évalué ces dernières années à 6,9 millions d'euros selon Football Benchmark. Il sera intéressant d'observer le montant promis cette fois-ci pour le naming de l'ensemble du site sportif.