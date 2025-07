Mercato : malgré la fermeté de l'OL, le Paris FC a tenté Mikautadze

Georges Mikautadze buteur lors d’OL – FCSB (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le club du Paris FC aurait songé à enrôler le buteur de l'OL , Georges Mikautadze durant ce mercato estival.

Le Paris FC, tout juste promu en Ligue 1, continue son mercato en cherchant des pistes pour le poste de buteur. Et le club parisien ne manque pas d'ambitions. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, le club parisien a tenté de s’intéresser à Georges Mikautadze, mais a rapidement abandonné cette piste, jugée trop coûteuse. De plus, l’OL le considère comme intransférable et compte sur lui pour la saison à venir. La priorité du club de la capitale serait désormais le Nantais Mathis Abline, auteur d’une belle saison avec le FC Nantes. En cas d’échec dans ce dossier, le Stéphanois Lucas Stassin représenterait la principale alternative.

Un nouveau statut à appréhender

Après les départs de nombreux cadres de l’OL comme Rayan Cherki ou encore Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze devient le nouveau patron en attaque de l’effectif lyonnais. Même si de nombreuses rumeurs l’ont envoyé ailleurs durant ce mercato d'été, le Géorgien a affirmé son envie de rester dans le club rhodanien. Avec un contrat expirant le 30 juin 2028, l’ancien Messin devrait donc poursuivre l’aventure à l’OL. Un club dans lequel son statut va évoluer cet été, avec la pression qui va avec.