Pour Hambourg - OL, Fonseca retrouvera le banc de touche

En tribunes contre Villefranche et Molenbeek, Paulo Fonseca va pouvoir regoûter aux joies du banc de touche. La suspension de l'entraîneur de l'OL ne s'applique pas à l'étranger.

Comme sur les six derniers mois, il a repris ses habitudes depuis la reprise. Il s'en serait bien passé, mais pour les deux premiers matchs amicaux, Paulo Fonseca a pris place dans la tribune du terrain Gérard Houllier. Accompagné de son fidèle adjoint Nelson Duarte, l'entraîneur a vécu de loin et avec plus ou moins de satisfaction les deux premières sorties de l'OL contre Villefranche (1-0) et Molenbeek (0-0). Malgré le caractère amical des oppositions, la lourde suspension suite à son front contre front avec Benoit Millot en mars dernier s'applique également pour ces rencontres, si elles se jouent en France.

Une bouffée d'oxygène avant de longs mois de purge

La sanction n'ayant pas été étendue à la scène internationale, Paulo Fonseca va pouvoir profiter du stage en Autriche pour retrouver les joies du coaching. Ce samedi (15h), il prendra place sur le banc lyonnais pour le 3e amical contre Hambourg. Il en fera de même contre Majorque le 30 juillet, puis à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich le 2 août. Un dernier match avant d'appliquer de nouveau sa suspension, très certainement pour l'ultime match de préparation qui se tiendra le 9 août puis pour le retour de la Ligue 1. S'il pourra de nouveau intervenir dans les vestiaires à partir de la mi-septembre, Paulo Fonseca ne pourra pas s'asseoir sur un banc français avant début décembre...