Un match sans but entre l’OL et le RWDM Brussels (0-0)

Pour sa deuxième sortie de l’été, l’OL a signé un match nul contre le RWDM Brussels. Dans une large revue d’effectif, les Lyonnais n’ont pas forcément réussi à se mettre en évidence offensivement.

On le sait, il ne sert à rien de tirer des conclusions trop hâtives de matchs de préparation. Encore moins quand il s’agit simplement de la deuxième sortie de l’été. Ce mercredi, l’OL a concédé le nul (0-0) contre les cousins d’Eagle Football qu’est le RWDM Brussels. Seulement, dans cette rencontre amicale, la formation rhodanienne a encore montré sa difficulté à se montrer dangereuse. Cela avait déjà été le cas samedi dernier contre Villefranche et ce fut peut-être encore un peu plus criant en ce milieu de semaine. Il fallait être courageux pour suivre ce match, encore plus en deuxième mi-temps joué à rythme de sénateurs. Peut-on en vouloir aux joueurs de Paulo Fonseca alors que la préparation a commencé depuis quinze jours ? Il ne faut bien évidemment pas s’attendre à des miracles dans le jeu, mais il n’y pas forcément eu des phases de jeu intéressantes.

Premières minutes pour Moreira

Pour ce deuxième amical, Paulo Fonseca avait encore choisi de mixer entre la jeunesse de son effectif et les joueurs confirmés encore présents. Finalement, dans cette opposition, l’attraction de la matinée fut la première titularisation d’Afonso Moreira, qui a signé à l’OL mardi soir. Aligné aux côtés de Tiago Goncalves, promu suite à un forfait de Malick Fofana, et Alejandro Gomes Rodriguez, le Portugais n’a évidemment pas fait de miracles, prenant avant tout la température de son nouveau quotidien. Hormis deux tentative de Khalis Merah (17e, 23e), peu de chose à se mettre sous la dent, le RWDM ayant la plus grosse occasion avec un poteau de Ziani (32e).

Une deuxième sur un petit rythme

Comme face à Villefranche, Paulo Fonseca a complètement remodelé son onze à la pause avec les entrées de Georges Mikautadze, de retour après avoir fait l’impasse sur le premier amical. Si un débordement de Molebe pour Himbert a laissé espérer une ouverture du score, ce fut tout pour les Lyonnais. Téo Barisic s’est essayé à une chevauchée après l’heure de jeu (65e) mais comme en première, le club belge a eu les plus grosses situations. Deux tirs qui ne sont pas passés loin du poteau de Descamps (77e, 82e) et un nul finalement sans vraie saveur.