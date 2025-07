OL : John Textor réagit aux attaques de la DNCG

John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Quelques heures après la sortie médiatique de Jean-Marc Mickeler, John Textor a brisé le silence. L’ex président de l’OL dénonce l’impartialité de la DNCG et assure avoir pointé le dysfonctionnement de cet organisme.

La réponse n’a pas tardé à arriver. Après s’être très certainement emporté par une réaction à chaud sur ses réseaux sociaux, John Textor a préféré utiliser son site internet pour réagir aux attaques proférées par Jean-Marc Mickeler mardi soir dans les colonnes de L’Equipe. Il a beau être désormais loin de l’OL et de son quotidien, l’Américain reste malgré tout lié au club lyonnais, en raison notamment de cette relégation administrative prononcée fin juin. Une décision justifiée par le président de la DNCG du fait que Textor est arrivé une nouvelle fois avec des promesses plus que du concret malgré les consignes données par le gendarme financier.

"Le président de la DNCG et ses amis souhaitaient le départ du cowboy réformateur"

Ces justifications, le patron d’Eagle Football ne les acceptent pas forcément, comme on peut le lire dans le long communiqué publié ce mercredi. "Le président de la DNCG justifie désormais la relégation d'un club et de sa communauté, sur la base de son sentiment personnel de ‘confiance’. J'ai ouvertement remis en question le rôle de la DNCG, un panel subjectif d'entrepreneurs bénévoles, suggérant son remplacement par un ensemble de règles claires et nettes, conformes aux principes comptables universellement reconnus, à l'image de ce que l'on observe dans la ligue la plus prospère commercialement au monde."

Dénonçant une relégation comme "l’un des avis les plus punitifs à l’égard de la communauté lyonnaise", John Textor a tenu à apporter des précisions concernant sa mise en retrait du club. S’il n’est plus à la présidence de l’OL, il assure qu’il n’a "pas été limogé. J'ai démissionné pour le bien du club, car le message était clair. Le président et ses amis souhaitaient le départ du cowboy réformateur, et je ne pouvais rien faire d'autre pour empêcher leur sacrifice barbare envers la communauté lyonnaise."

"Promesse faite, promesse tenue"

Et comme souvent, il a cherché à se donner le bon rôle dans l’histoire, revenant notamment sur ses propos de novembre 2024 quand il assurait que personne ne laisserait descendre l’OL en Ligue 2, avec les actionnaires autour de lui. "J'avais promis que les actionnaires d'Eagle seraient toujours en mesure de nous soutenir, comme le démontraient leurs lettres d’engagement. Finalement, cette promesse s'est réalisée, et Eagle Football Holdings a financé les fonds promis pour remporter l’appel. Promesse faite, promesse tenue." Un toupet qui ne devrait pas calmer l’antagonisme autour de John Textor depuis plusieurs semaines à Décines.