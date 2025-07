OL - RWDM Brussels : première titularisation pour Moreira

Afonso Moreira, avec le Sporting Portugal (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)

Ce mercredi (10h30), l'OL affronte le RWDM Brussels pour son deuxième amical de l'été. Pour cette confrontation à huis clos, Paulo Fonseca a encore mixé entre jeunes et joueurs expérimentés.

Après une équipe de National pour lancer la série des matchs amicaux, l'OL se frotte à une formation de deuxième division. Non pas de Ligue 2, mais du championnat belge avec la venue des "cousins" d'Eagle Football, le RWDM Brussels. Comme face à Villefranche samedi dernier (victoire 1-0), la rencontre se joue à huis clos du côté du GOLTC de Décines. Et comme il y a cinq jours, Paulo Fonseca va en profiter pour faire une large revue d'effectif avant le départ pour le stage en Autriche. Ce dernier est prévu à partir du 27 juillet avec un amical contre Hambourg, la veille.

Fofana forfait

Par rapport à la première sortie de l'été, l'entraîneur portugais n'a pas bouleversé son groupe, même si Malick Fofana n'est pas de la partie. Rien à voir avec un potentiel mais une petite alerte physique dont on aura plus de précisions après le match. Mais le coach peut compter sur de nouvelles têtes. Afonso Moreira va également connaitre ses premières minutes comme joueur lyonnais, au lendemain de l'officialisation de son contrat jusqu'en 2029. À l'image de ce qu'il avait concocté samedi dernier, Fonseca a fait un mix entre jeunes joueurs comme Khalis Merah et Tiago Goncalves, promu dans le groupe pro, et éléments d'expérience pour la première mi-temps contre le RWDM Brussels.

La composition de l'OL en première mi-temps : Diarra - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Chaïb - Merah, Tessmann, Tolisso - Goncalves, Gomes Rodriguez, Moreira