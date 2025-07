Touché mardi, El Arouch ne retrouvera pas l’OL ce mercredi

Bien présent à Décines avec le RWDM Brussels, Mohamed El Arouch ne jouera pas contre l’OL ce mercredi. L’ancien meneur lyonnais a été touché à l’entraînement mardi et a passé une IRM.

Les retrouvailles manquées pour Mohamed El Arouch. Il avait certainement à cœur de pouvoir retrouver bon nombre de ses anciens coéquipiers ce mercredi à Décines. Malheureusement, l’ancien meneur de l’OL ne retrouvera pas son club formateur au GOLTC. Bien qu’aperçu à Décines avant la rencontre, El Arouch a dû faire une croix sur la rencontre à cause d’un pépin physique, selon nos informations. Le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 a passé une IRM, à Paul Santy (Lyon 8e) et va regarder des tribunes l'opposition amicale entre l'OL et le RWDM Brussels.