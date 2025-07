Euro 2025 : Brand et l'Allemagne à l'assaut de l'ogre espagnol

Après avoir éliminé les Bleues, l’Allemagne de Jule Brand affronte les Espagnoles en demi-finale de l’Euro féminin ce mercredi 23 juillet.

L’attaquante allemande Jule Brand n’est plus que la dernière représentante lyonnaise dans cet Euro féminin. Elle et ses coéquipières ont éliminé la France en quart de finale de l’Euro aux tirs aux buts après un score d'un but partout à la fin des 120 minutes, le tout en infériorité numérique. La Fenotte, qui avait provoqué un penalty sur une faute de Selma Bacha, a disputé la quasi intégralité de la rencontre remplacée juste avant la séance des tirs aux buts.

Un choix payant puisque sa remplaçante Linda Dalmann a transformé sa tentative quelques minutes plus tard. Ce mercredi, Jule Brand aura de nouveau un rôle crucial à jouer. Après les Bleues, l'Espagne, championne du monde en titre et grande favorite de cet Euro féminin, se met en travers de la route des Allemandes.

Qui pour affronter l'Angleterre en finale ?

Depuis son sacre en 2023, les Espagnoles n'ont perdu que quatre fois mais surprise l’Allemagne fait partie de cette liste de prestige, de quoi donner des idées aux joueuses de Christian Wück. Bien que sur le toit du monde depuis deux ans, l’Espagne n’a jamais remporté le moindre Euro féminin, au contraire des Allemandes. Ces dernières ont remporté le trophée à huit reprises même si le dernier succès remonte à plus d'une décennie (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013). Le vainqueur de cette deuxième demi-finale de l'Euro 2025 affrontera l'Angleterre en finale le dimanche 27 juillet.