OL - RWDM : le derby des déçus de Textor

Ce mercredi (10h30), l’OL joue son deuxième match de préparation contre le RWDM Brussels. Une rencontre qui porte encore le sceau de John Textor au sein de deux clubs remontés contre leur propriétaire.

Il y a deux ans, la préparation estivale de l’OL avait ressemblé à une tournée à la sauce Eagle Football. Ayant pris les commandes du club quelques mois plus tôt, John Textor avait alors murmuré ou insisté pour voir les hommes de Laurent Blanc affronter coup sur coup le RWD Molenbeek et Crystal Palace. Deux confrontations qui n’avaient pas eu le résultat espéré pour la formation lyonnaise. Deux défaites qui avaient plus ou moins scellé le sort de l'entraîneur français dans l’esprit du propriétaire américain. Vingt-quatre mois plus tard, Textor ne sera pas à Décines pour gambader et faire le fier comme il avait pu le faire au Machtens.

Ce mercredi, à l’occasion d’OL - RWDM Brussels, le patron d’Eagle brillera par son ambiance. Car il est devenu persona non grata dans la capitale des Gaules et que sa présence n’est plus vraiment la bienvenue en France, pas plus qu’en Belgique d’ailleurs. Comme à Décines, les supporters belges ont manifesté leur mécontentement ces dernières semaines. "L’histoire du logo et du nom a définitivement cassé quelque chose avec les supporters, nous confie Alain, fidèle du RWDM et très actif sur X pour mener la fronde contre Textor. Depuis le rétropédalage, les choses se sont calmées, mais on ne parle plus de confiance, elle n’existe plus."

Le RWDM, la "poubelle d'Eagle"

Ce mercredi, la rencontre entre les deux membres d’Eagle sera celle des déçus de la galaxie. Avec la prise de contrôle de Michele Kang et Ares, l’OL est plus que jamais éloigné des agissements au quotidien de Textor. Il faudra attendre encore un peu pour le voir définitivement hors-jeu, mais la situation est bien différente à Molenbeek. Comme il est souvent d’usage dans un divorce, la garde alternée met en avant le chouchou et les autres. Pour John Textor, le numéro 1 est connu depuis longtemps. Il se nomme Botafogo, mais il ne serait pas contre garder le contrôle chez le club belge. Quand l’OL a été la vache à lait du club de Rio, les supporters de Molenbeek ont eux la sensation d’être la cinquième roue du carrosse.

Si le terme peut être dur à entendre, les Belges ont bien l’impression "d’être la poubelle d’Eagle. Certains ne voyaient pas d’un mauvais œil la position du club, pouvant profiter du prêt de certains jeunes. Mais avec les évènements de juin, il est impossible de continuer avec Textor." Comme à Décines, l’Américain a joué les directeurs sportifs novices, prenant des décisions à la hâte, au point que le RWDM n’a toujours pas de coach à trois semaines de la reprise. Plusieurs noms ont été cités comme Yaya Touré, mais la répulsion du Floridien le précède désormais et on y réfléchit à deux fois avant de se lancer dans une aventure avec lui.

Les réussites Laaziri et Halifa

À 10h30, l’ombre du fantasque propriétaire planera forcément au-dessus du terrain Gérard Houllier, qu’on le veuille ou non. "On se soutient dans notre malheur commun", sourit jaune notre fan belge. Mais, c’est bien sur le terrain que les deux équipes tenteront de faire vent de leurs qualités. Pendant 90 minutes, certains auront le plaisir de retrouver Mohamed El Arouch, qui tente de se relancer en Belgique depuis six mois, tandis qu’Achraf Laaziri, à défaut d’Islam Halifa déjà redescendu avec la réserve, retrouvera d’anciens coéquipiers de la saison passée.

Le Marocain et son compère du milieu étaient d’ailleurs les deux meilleurs exemples de la synergie voulue au sein d’Eagle Football. Une stratégie à la réussite malgré tout plus que limitée. "Laaziri et Halifa ont fait beaucoup de bien à l’image de la coopération avec l’OL. Il y a deux ans, c’était tout sauf une réussite avec des joueurs (Florent Sanchez notamment) à l’engagement presque inexistant. Eux ont mouillé le maillot et j’espère qu’ils auront leur chance grâce à nous." Histoire que cette parenthèse Textor ait au moins apporté quelque chose d’un peu positif.