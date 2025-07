Entre Kang et Textor, qui a désormais le dernier mot à l'OL ?

Michele Kang, présidente de l’OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Propulsée sur le devant de la scène depuis le 30 juin dernier, Michele Kang est la nouvelle présidente de l'OL. Elle est aussi la nouvelle patronne d'Eagle Football Group et assure que personne ne viendra interférer avec ses décisions.

Si John Textor avait été à la place de Michele Kang ce mercredi soir, la conférence de presse n'aurait pas duré qu'une demi-heure. Cela a d'ailleurs quelque peu surpris l'assistance. Après les années Aulas et l'intermède Textor, la nouvelle présidente de l'OL a fait dans l'efficacité avec une prise de parole de 30 minutes. Suffisant pour se féliciter de la décision de la commission d'appel de la DNCG, saluer le travail de ses équipes, mais aussi assurer qu'on ne reprendrait plus l'OL à ne plus respecter les règles. "On va respecter toutes les règles en étant totalement transparent désormais." Une pique à peine cachée envers son prédécesseur, qui a raté presque tous ses rendez-vous avec le gendarme financier.

"Personne ne va interférer sur nos décisions et opérations au jour le jour"

Le changement stratégique avec la mise en avant de Kang comme présidente et de Michael Gerlinger comme directeur général a porté ses fruits au sein du club. À la question de savoir comment allait s'organiser la gouvernance avec John Textor toujours à la tête d'Eagle Football Holdings, Michele Kang a été plutôt cash.

"Je suis en charge de l'équipe Eagle Football Group et de OL SASU, en tant que chaire et président. Et Michael (Gerlinger) est le directeur général. Et j'ai 100% de contrôle sur les deux organisations, ainsi que la responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui va interférer avec nos décisions et nos opérations au jour le jour.

Nous avons notre responsabilité financière de répondre et de partager nos informations, comme c'est le cas pour les compagnies publiques, partager les informations avec les partenaires et toutes les agences réglementaires, etc. Michael et moi sommes chargés de ces deux organisations, et nous ferons de notre mieux pour améliorer l'équipe, et travailler sur les disciplines financières."

L'OL va-t-il prendre un virage à 180 degrés ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais Kang en dégage des prémices.