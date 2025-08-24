OL Académie : la réserve et Bourgoin dos à dos (1-1)

Pour la rentrée des classes en National 3, la réserve de l'OL et Bourgoin n'ont pas réussi à se départager (1-1). La formation lyonnaise avait pourtant ouvert le score grâce à Tiago Goncalves.

Pas de vainqueur pour cette première de la saison. En marge du match de Ligue 1 entre l'OL et Metz, la réserve accueillait Bourgoin samedi en fin d'après-midi du côté du GOLTC. Un choc régional pour lancer un exercice 2025-2026 intéressant dans une poule I qui a tout d'une inconnue. Malgré les différents mouvements au FCBJ, Gueïda Fofana et son groupe affrontaient une équipe qu'ils connaissaient plutôt bien. L'inverse était vrai également et cela a donné lieu à une partie équilibrée, mais avare d'occasions, notamment dans le premier acte. Le nul 1-1 est finalement presque logique entre la réserve de l'OL et son club partenaire.

Goncalves buteur contre son ancien club

Pour cette nouvelle saison, Fofana s'appuie sur un groupe pas mal chamboulé durant l'été. Toutefois, il compte sur l'apport de certains pour continuer à rester compétitif. Après avoir fait la préparation avec les pros, Enzo Molebe, de retour de blessure, Téo Barisic et Tiago Goncalves sont redescendus prêter main forte à la réserve. Natif de Bourgoin, le dernier cité n'a d'ailleurs pas manqué ses retrouvailles avec son ancien club. Son coup-franc à l'entrée de surface, mais dévié, a pris à contrepied Ronan Jay pour l'ouverture du score (23e). Ce fut d'ailleurs une histoire de coups de pieds arrêtés samedi à Décines car le FCBJ a égalisé sur penalty. Suite à une poussette dans le dos dès le retour des vestiaires, Idrissa Ba ne s'est fait prier (1-1, 49e). Malgré quelques situations, le tableau d'affichage ne bougera pas avec un nul logique.