Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
Clinton Mata face à Brian Madjo lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Face à l’OL, Metz n’a pas forcément démérité

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Battu pour la deuxième fois en deux matchs, le FC Metz commence mal sa saison en Ligue 1. Pourtant, la formation messine est loin d’avoir refusé le jeu. À tort ?

    La cinquième victoire attendra encore. N’ayant gagné que quatre de ses 22 derniers matchs de Ligue 1 avant de venir à Décines, le FC Metz n’avait aucune garantie. La défaite contre Strasbourg lors de la 1re journée avait néanmoins donné des signes encourageants, notamment défensivement. Paulo Fonseca s’attendait d’ailleurs à ce que Stéphane Le Mignan garde la même stratégie avec une base défensive solide et un 5-3-2 qui avait presque fait ses preuves. Il n’en a rien été finalement puisque Metz a proposé un visage plus offensif.

    Le retour de Gauthier Hein a poussé le coach messin à adopter un visage plus joueur. "Le retour de Gauthier Hein et aussi l'adversaire ont eu une influence. On voulait les gêner offensivement et pas seulement défendre, mais on n'a pas réussi à peser assez dans les trente derniers mètres malgré quelques situations de déséquilibre." Le promu a effectivement eu le ballon, particulièrement au retour des vestiaires, mais n’a jamais réussi à se montrer dangereux. À la différence de Lens, Rémy Descamps a passé une soirée des plus tranquilles pour sa première à la maison.

    "Chaque erreur se paie cash contre l'OL"

    Quand l’OL vire provisoirement en tête après cette rencontre de la 2e journée, le FC Metz est lui dans la situation inverse avec une place de lanterne rouge. Toutefois, des motifs d’espoir ressortent de cette venue au Parc OL, même si la hiérarchie a finalement été respectée. À trop vouloir être joueur, le club lorrain a peut-être scellé son sort dans ce match.

    Mais pas question de donner des regrets à Le Mignan. "Notre entame de match a été cohérente. On a alors réussi à gêner les Lyonnais. Mais on a encaissé un but par un joueur de très grande qualité (Malick Fofana, 25e) et on en a concédé un autre très vite derrière (Corentin Tolisso, 30e). Ensuite, on savait qu'on aurait pu les fragiliser en réduisant le score, mais on n'a pas été assez dangereux en seconde période et le troisième but (Karabec, 83e) est sévère pour mes joueurs par rapport aux efforts consentis." Face à un OL "où chaque erreur se paie cash", Metz a joué à se bruler les ailes. Mais pour le futur, cela sera peut-être positif dans la course au maintien.

    1 commentaire
    1. Altheos
      Altheos - dim 24 Août 25 à 11 h 23

      En tout cas, et ça fait plaisir, ils ne sont pas venus pour mettre le bus.
      Il faut aussi le souligner.

    Face à l'OL, Metz n'a pas forcément démérité
    derniers commentaires
