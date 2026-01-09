Actualités
Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
Ruben Kluivert lors d’OL – RB Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Kluivert (OL) : "Content de pouvoir montrer mes qualités"

  • par David Hernandez

    • Très performant à Monaco, Ruben Kluivert enchaîne avec l'absence de Moussa Niakhaté. Après des débuts timides voire compliqués avec l'OL, le Néerlandais savoure sa bonne passe.

    Vous avez enchaîné deux titularisations de suite avec l'OL. Est-ce que vous vous sentez de plus en plus à l'aise en ce moment ?

    Ruben Kluivert : Je me sens bien. J'ai vraiment la sensation qu'à chaque match, je me sens de mieux en mieux. Le coach me fait jouer soit à droite, soit en défense centrale. C'est vrai que jouer à droite, c'est nouveau pour moi. J'ai toujours été en défense centrale. Mais j'apprends à chaque fois et je sens qu'on avance bien.

    Vos débuts ont été un peu compliqués. À Monaco, on vous a senti en pleine confiance.

    C'est vrai que ça m'a pris un peu de temps pour m'adapter. Mais maintenant, je me sens très bien. Avec chaque match que je joue, je me sens plus confiant dans mes capacités. J'ai enfin pu montrer aux gens ce que je peux faire. Je suis très heureux avec les minutes que j'obtiens. J'ai beaucoup de confiance de la part de mes coéquipiers, c'est très important pour un joueur. J'espère qu'il y aura de belles choses encore à venir. Le staff me montre aussi de la confiance, donc c'est positif.

    Vous êtes à l'OL depuis six mois. Avez-vous senti une progression dans votre jeu ?

    Oui, j'ai beaucoup progressé. Défensivement, j'ai beaucoup appris et j'ai pris les conseils des coachs et même de mes partenaires. Ils m'ont beaucoup aidé. Je suis heureux que je puisse le montrer maintenant et que tout le monde puisse le voir. Je suis en train de progresser. C'est juste le début. J'ai encore beaucoup à apprendre. Si j'ai plus de minutes à jouer, j'essaierai de montrer ça.

    à lire également
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner incertain avant Lille - OL, Endrick d'entrée ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Inès Benyahia lors d'OL - Rodez
    Mercato - OL Lyonnes : Benyahia prolonge pour deux saisons 17:00
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Kluivert (OL) : "Content de pouvoir montrer mes qualités" 16:15
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens délocalisé, la pelouse du Parc OL bientôt changée 15:30
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) : "Ces interdictions ne favorisent pas l'essor du foot féminin" 14:45
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner incertain avant Lille - OL, Endrick d'entrée ? 13:59
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL : Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve 13:15
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe LFFP : l'OL Lyonnes recevra l'OM en quarts 12:30
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Quel bilan au Parc OL depuis dix ans ? 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end de coupe pour les deux équipes U18 11:00
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : malgré sa taille, Greif est "en difficulté dans les airs" 10:15
    Alexandre Lacazette lors de son but face à Troyes pour la 1re au Parc OL
    9 janvier 2016 : l’OL s’offrait un beau cadeau contre Troyes 09:30
    Lucas Mocio, gardien formé à l'OL
    Lucas Mocio (ex-OL) prend sa retraite sportive 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : jour de quart de finale pour le Sénégal de Niakhaté (OL) 08:00
    Gérard Collomb aux côtés de Jean-Michel Aulas à l'inauguration du Parc OL en janvier 2016
    Il y a dix ans, l’OL embarquait pour son aventure à Décines 07:30
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Coupe de France : l'OL Lyonnes aimerait effacer l'affront 08/01/26
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : 4 Fenottes avec l'équipe de France U16 08/01/26
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : suivi par l'OL, Noah Nartey ne veut pas prolonger à Brøndby  08/01/26
    Avant l'OL, un autre club rhodanien jouera la Coupe de France 08/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut