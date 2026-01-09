Kluivert (OL) : "Content de pouvoir montrer mes qualités"

Très performant à Monaco, Ruben Kluivert enchaîne avec l'absence de Moussa Niakhaté. Après des débuts timides voire compliqués avec l'OL, le Néerlandais savoure sa bonne passe.

Vous avez enchaîné deux titularisations de suite avec l'OL. Est-ce que vous vous sentez de plus en plus à l'aise en ce moment ?

Ruben Kluivert : Je me sens bien. J'ai vraiment la sensation qu'à chaque match, je me sens de mieux en mieux. Le coach me fait jouer soit à droite, soit en défense centrale. C'est vrai que jouer à droite, c'est nouveau pour moi. J'ai toujours été en défense centrale. Mais j'apprends à chaque fois et je sens qu'on avance bien.

Vos débuts ont été un peu compliqués. À Monaco, on vous a senti en pleine confiance.

C'est vrai que ça m'a pris un peu de temps pour m'adapter. Mais maintenant, je me sens très bien. Avec chaque match que je joue, je me sens plus confiant dans mes capacités. J'ai enfin pu montrer aux gens ce que je peux faire. Je suis très heureux avec les minutes que j'obtiens. J'ai beaucoup de confiance de la part de mes coéquipiers, c'est très important pour un joueur. J'espère qu'il y aura de belles choses encore à venir. Le staff me montre aussi de la confiance, donc c'est positif.

Vous êtes à l'OL depuis six mois. Avez-vous senti une progression dans votre jeu ?

Oui, j'ai beaucoup progressé. Défensivement, j'ai beaucoup appris et j'ai pris les conseils des coachs et même de mes partenaires. Ils m'ont beaucoup aidé. Je suis heureux que je puisse le montrer maintenant et que tout le monde puisse le voir. Je suis en train de progresser. C'est juste le début. J'ai encore beaucoup à apprendre. Si j'ai plus de minutes à jouer, j'essaierai de montrer ça.