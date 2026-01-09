Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes - Lens délocalisé, la pelouse du Parc OL bientôt changée

  • par David Hernandez

    • Face aux températures glaciales qui touchent Lyon ces derniers jours, le club souhaite préserver la pelouse du Parc OL. Le match entre l'OL Lyonnes et Lens se retrouve délocalisé au GOLTC, tandis que le gazon décinois va se retrouver changer après la venue de Brest.

    À conditions exceptionnelles, décision exceptionnelle pour l'OL Lyonnes. Ayant élu domicile au Parc OL cette saison, les coéquipières de Wendie Renard pensaient ne plus avoir à jouer sur le terrain d'honneur Gérard Houllier du GOLTC. Finalement, elles évolueront bien au centre d'entraînement au moins une fois en 2025-2026. Comme annoncé par le club, la rencontre contre le RC Lens programmée le mercredi 14 janvier à 19h ne se tiendra pas dans le Grand Stade mais au centre. Une décision prise face aux températures glaciales qui touchent Lyon et ses environs depuis quelques jours et une volonté de préserver au maximum une pelouse au Parc OL en souffrance sur la fin de l'année 2025.

    Un changement entre Brest et Lille ?

    Le rendez-vous est donc donné exceptionnellement au GOLTC alors que l'affluence n'allait pas être énorme non plus pour cet OL Lyonnes - Lens. Cela permettra de préserver le rectangle vert décinois et ainsi de favoriser les joueurs de Paulo Fonseca avant un changement. Le 18 janvier, pour le match des dix ans à Décines, l'OL recevra Brest. Une dernière rencontre avant très certainement une pelouse changée pour attaquer la deuxième partie de saison. Avec un match prévu le 1er février prochain à Lille, cela devrait permettre au gazon de bien prendre.

    à lire également
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) : "Ces interdictions ne favorisent pas l'essor du foot féminin"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens délocalisé, la pelouse du Parc OL bientôt changée 15:30
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) : "Ces interdictions ne favorisent pas l'essor du foot féminin" 14:45
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner incertain avant Lille - OL, Endrick d'entrée ? 13:59
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL : Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve 13:15
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe LFFP : l'OL Lyonnes recevra l'OM en quarts 12:30
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Quel bilan au Parc OL depuis dix ans ? 11:45
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end de coupe pour les deux équipes U18 11:00
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : malgré sa taille, Greif est "en difficulté dans les airs" 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alexandre Lacazette lors de son but face à Troyes pour la 1re au Parc OL
    9 janvier 2016 : l’OL s’offrait un beau cadeau contre Troyes 09:30
    Lucas Mocio, gardien formé à l'OL
    Lucas Mocio (ex-OL) prend sa retraite sportive 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : jour de quart de finale pour le Sénégal de Niakhaté (OL) 08:00
    Gérard Collomb aux côtés de Jean-Michel Aulas à l'inauguration du Parc OL en janvier 2016
    Il y a dix ans, l’OL embarquait pour son aventure à Décines 07:30
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Coupe de France : l'OL Lyonnes aimerait effacer l'affront 08/01/26
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : 4 Fenottes avec l'équipe de France U16 08/01/26
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : suivi par l'OL, Noah Nartey ne veut pas prolonger à Brøndby  08/01/26
    Avant l'OL, un autre club rhodanien jouera la Coupe de France 08/01/26
    Changement d'arbitre pour Lille - OL en Coupe de France 08/01/26
    Coupe Gambardella : Annecy - OL, aux bons souvenirs d'Houssem Aouar et de Pierre Sage 08/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut