Face aux températures glaciales qui touchent Lyon ces derniers jours, le club souhaite préserver la pelouse du Parc OL. Le match entre l'OL Lyonnes et Lens se retrouve délocalisé au GOLTC, tandis que le gazon décinois va se retrouver changer après la venue de Brest.

À conditions exceptionnelles, décision exceptionnelle pour l'OL Lyonnes. Ayant élu domicile au Parc OL cette saison, les coéquipières de Wendie Renard pensaient ne plus avoir à jouer sur le terrain d'honneur Gérard Houllier du GOLTC. Finalement, elles évolueront bien au centre d'entraînement au moins une fois en 2025-2026. Comme annoncé par le club, la rencontre contre le RC Lens programmée le mercredi 14 janvier à 19h ne se tiendra pas dans le Grand Stade mais au centre. Une décision prise face aux températures glaciales qui touchent Lyon et ses environs depuis quelques jours et une volonté de préserver au maximum une pelouse au Parc OL en souffrance sur la fin de l'année 2025.

Un changement entre Brest et Lille ?

Le rendez-vous est donc donné exceptionnellement au GOLTC alors que l'affluence n'allait pas être énorme non plus pour cet OL Lyonnes - Lens. Cela permettra de préserver le rectangle vert décinois et ainsi de favoriser les joueurs de Paulo Fonseca avant un changement. Le 18 janvier, pour le match des dix ans à Décines, l'OL recevra Brest. Une dernière rencontre avant très certainement une pelouse changée pour attaquer la deuxième partie de saison. Avec un match prévu le 1er février prochain à Lille, cela devrait permettre au gazon de bien prendre.