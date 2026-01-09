Actualités
Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Wendie Renard sur son penalty lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Renard (OL Lyonnes) : "Ces interdictions ne favorisent pas l'essor du foot féminin"

  • par David Hernandez

    • À la veille du déplacement à Saint-Étienne pour la Coupe de France féminine, Wendie Renard a voulu prendre la parole. La capitaine de l'OL Lyonnes a regretté l'absence de supporters lyonnais suite à un arrêté préfectoral.

    Ce samedi, l'OL Lyonnes ne pourra pas compter sur ses supporters. Quel est votre sentiment en tant que capitaine ?

    Wendie Renard : ils sont toujours là, à nous supporter partout dans le monde, en France, en Europe, on n'a jamais eu de soucis. Après, je peux comprendre que ce soit un derby, ça peut susciter certaines questions, mais pour le développement du football féminin, je trouve ça inadmissible qu'on freine un peu nos supporters. On n'a jamais eu de problème, au contraire, ce sont des supporters qui se comportent très bien. C'est le rôle des supporters, ils sont là pour venir supporter leur équipe, et c'est le cas de nos supporters. 

    Je trouve ça triste pour nous, mais je trouve ça aussi inadmissible pour le développement du football féminin, parce que c'est un frein. Quand on voit les autres pays, il n'y a pas de frein par rapport à ça. On doit trouver un bon compromis pour permettre aux supporters de venir supporter leur équipe. Pas prendre des décisions comme ça, qui n'ont pas lieu d'être, parce que ça reste du sport, ça reste un moment de partage, un moment de loisir, et non un moment où on voit tout et n'importe quoi.

    "On subit ce qui peut se passer chez les garçons"

    Il y a de la frustration aussi de se dire que vous êtes, entre guillemets, victime des garçons, parce que dans l'arrêté, on ne parle que des débordements entre l'OL et l'ASSE ?

    On peut comprendre que c'est un derby, notamment chez les garçons, ce n'est pas le même. Mais aujourd'hui, clairement, je pense qu'on subit tout ce qui se passe chez les garçons. Même chez les garçons, ça doit changer, parce qu'avant tout, c'est un sport, on est là pour prendre du plaisir, donner du plaisir aux supporters, aux gens qui viennent. Encore une fois, nos supporters, ce sont des bons vivants, c'est des personnes bienveillantes, il n'y a pas de mal. C'est un peu frustrant et c'est dommage de subir ce qui se passe chez les garçons. On est encore loin en termes de développement au niveau des garçons, on a justement besoin de supporters, de se battre pour ça, pour remplir les stades. Quand on a des interdictions comme ça, ça n'aide pas.

    Vous auriez encore plus envie de vous qualifier pour leur dédier un peu cette qualification ?

    C'est un match dans lequel on doit faire abstraction de ça, même si c'est frustrant pour nous. On va se battre forcément pour eux, parce que comme je l'ai dit, ils sont là, nous suivent à domicile, extérieur, partout dans le monde, en Europe. On va tout faire pour leur ramener cette qualification.

