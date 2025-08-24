OL - Metz (3-0) : tout le monde en pince pour "Magic" Fofana

Passeur décisif à Lens, Malick Fofana s’est mué en buteur samedi contre le FC Metz. Une fois de plus, l’ailier de l’OL a rappelé qu’il était bien le facteur X de cette formation rhodanienne.

Son geste de la main voulait en dire beaucoup. Il n’est d’ailleurs pas le seul à l’avoir fait à la 25e minute en voyant les filets messins trembler. Au terme d’une action bien menée, Malick Fofana a presque rendu secondaire le début de ce mouvement initié par Moussa Niakhaté. Pourquoi ? Parce qu’il a tout simplement enrhumé à lui tout seul deux défenseurs dans la surface avant de crucifier Fischer. Un but à faire lever les foules et c’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé samedi soir à Décines au moment de l’ouverture du score.

Dans cette période où tout avenir est incertain, le petit joyau de la capitale des Gaules a encore rayonné pour le plus grand plaisir des quelque 50 000 spectateurs et finalement de tout un club. Passeur à Lens, Malick Fofana a débloqué son compteur but où il a réussi à mêler quasiment l’ensemble de ses qualités : vitesse, technique et efficacité. Remplacé sous une ovation du Parc OL, le Belge sait qu’il est désiré entre Rhône et Saône. C’est le cas depuis son arrivée en janvier 2024 et encore plus depuis son éclosion il y a un an.

Louis-Jean : "S'il y a départ, on sera prêts"

Alors forcément, à huit jours de la fin du mercato, rien n’est laissé au hasard pour le convaincre de rester. Il y a une semaine, il n’avait pas manqué de rappeler son attachement à la ville et au club, tout en avouant qu’une belle opportunité pourrait tout bouleverser. Ce scénario, l’OL en est bien conscient et tente de l’anticiper un maximum.

Pour être compétitif, Paulo Fonseca voit bien qu’il peut difficilement se passer de la folie belge de son joueur. "Le marché est ce qu'il est. On sait qu'on va être attaqués, probablement. Malick est un très bon joueur. On a d'autres très bons joueurs aussi, donc ça pourrait être aussi un autre (qui part). On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, on est alignés, assure Matthieu Louis-Jean. De la présidente qui était là ce (samedi) soir, Michael Gerlinger, bien sûr, et tout le club. On est aligné sur ce qu'on fait en ce moment. Donc, on travaille en cohérence. Et on sera prêts. S'il y a un départ, il y aura un départ, mais en tout cas, il sera remplacé." L’espoir d’avoir encore Malick Fofana au 2 septembre est toujours là.

Mais après la prestation encore servie contre Metz, le doute est plus que jamais permis de profiter d’une deuxième saison pleine du Diable Rouge. Pourtant, samedi, il a encore rappelé à quel point il est le facteur X de cet OL 2025-2026. Il est la caution explosivité qui peut faire sauter un bloc bas comme pouvait le faire Metz. Offensivement, l’OL a d’autres munitions, mais aucune ne matche avec ce qu’apporte Fofana à chaque prise de balle.

Tolisso : "J'aimerais qu'il reste un an encore pour progresser"

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si un souffle d’excitation s’empare du public à chaque fois que le numéro 11 s’amène le ballon pour tenter de déborder son adversaire direct. Dans ce nouvel exercice, tout le club met en avant la force d’un collectif plus que d’une individualité, comme cela pouvait être le cas ces dernières saisons. Mais il y a malgré tout un OL avec Fofana et sans.

En bon capitaine, Corentin Tolisso le sait et a déjà lancé l’entreprise de séduction. Quand bien même, le pouvoir sportif n’a que peu de place à côté du financier. "J'ai déjà commencé un petit peu. Mais c'est sûr que ça me ferait plaisir si Malick pouvait rester encore à l’OL. On a besoin de lui. C'est un très bon joueur. Il l'a encore montré ce (samedi) soir, qu'il est pétri de talent, qu’il arrive à mettre des buts extraordinaires, qu’il arrive aussi à faire des différences. Je pense qu'il peut encore progresser. C'est bien s'il pouvait rester un an de plus. Maintenant, le choix lui revient. On verra ce qu'il se passe s'il reste une semaine. Espérons qu'après le 1er septembre, il soit toujours à l’OL."

Comme le capitaine, c’est tout l’environnement lyonnais qui reste suspendu à ce dossier. Qui pourrait changer bien des choses sportivement.