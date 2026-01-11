Actualités
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL (crédit : David Hernandez)

Lille - OL : Paulo Fonseca restera-t-il invaincu face à Bruno Genesio

  • par Gwendal Chabas

    • Ce dimanche, nous assisterons à la bataille des entraîneurs entre Bruno Genesio (Lille) et Paulo Fonseca (OL). Un duel qui n'a jamais tourné en faveur du Français.

    Ce sont ces petites histoires qui font le sel des matchs. Entre Lille et l'OL, les confrontations sont très souvent très serrées. Difficile donc de désigner un favori. Mais seule l'une de ces deux formations poursuivra sa route en se qualifiant pour les 8es de finale de la Coupe de France. Ce rendez-vous dominical sera aussi l'occasion pour Bruno Genesio et Paulo Fonseca de se retrouver.

    Deux entraîneurs de tempérament qui animent très régulièrement notre Ligue 1. Ce sera la 8e opposition entre les deux techniciens au cours de leur carrière. Un face à face qui promet, comme toujours dans le cadre des affiches entre Lillois et Lyonnais.

    3 victoires pour Fonseca, plus 4 égalités

    Les amoureux des statistiques remarqueront sûrement un détail qui pourrait avoir son importance. En effet, sur les sept duels que se sont livrés le Français et le Portugais, trois ont tourné en faveur du dernier. Le Français, lui, n'en a remporté aucun, ce qui nous indique qu'il y a eu quatre égalités entre les deux hommes.

    Surtout, sur les quatre dernières rencontres, le Lusitanien en a remporté trois, dont deux fois avec les Rhodaniens. L'affrontement le plus récent s'est achevé sur un 1 à 0 pour l'OL grâce à Tyler Morton. C'était en septembre 2025. Un bon signe que l'ancien dirigeant lyonnais n'ait jamais trouvé la faille contre son homologue ? Réponse sur les coups de 23 heures.

    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Coupe de France : Lille - OL et l'attraction Endrick

