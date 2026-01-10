Souvent opposés ces dernières années en Coupe de France, Lille et l'OL se retrouvent dimanche en 16es de finale. Une rencontre jamais anodine.

Pour bien des raisons, les confrontations entre Lille et l'OL ne laissent pas indifférentes. Déjà car elles s'inscrivent dans l'histoire du football français, et en particulier dans sa Coupe. La compétition a déjà débouché sur sept oppositions, la huitième étant pour dimanche (21 heures). Les deux institutions se seront même rencontrées lors de trois des quatre dernières éditions.

Ces rendez-vous sont aussi l'occasion de retours dans leurs anciens clubs pour Bruno Genesio (LOSC) et Paulo Fonseca (Olympique lyonnais). D'ailleurs le coach rhodanien est revenu sur ce duel dominical. "Ils disposent de caractéristiques que j'aime beaucoup : cette formation fait preuve de mobilité, elle n'a pas peur de jouer… Je pense que Chancel Mbemba jouera (il a terminé la CAN mardi). Mais ils peuvent également choisir Nabil Bentaleb en défense, qui est une bonne solution."

"Il n’y a jamais de bon moment pour les jouer"

Les Lillois vivent une semaine agitée après les évènements en lien avec l'arbitrage de samedi dernier contre Rennes (0-2). Une certaine nervosité pouvait se ressentir. Néanmoins, le technicien portugais ne croit pas que cela impactera la partie. "Il n’y a jamais de bon moment pour les jouer. Selon moi, c'est l’une des meilleures équipes du championnat. Je les connais très bien : ce sont des joueurs très forts techniquement, avec beaucoup de caractère, de courage et de mental. Je m’attends à un match très difficile, a-t-il estimé. La gestion mentale sera primordiale."

Bien lancés par le succès à Monaco le week-end précédent (1-3), les coéquipiers de Corentin Tolisso espèrent poursuivre sur cette dynamique. Une qualification pour les 8es de finale serait en tout cas un excellent signe pour les ambitions de l'OL en 2026.