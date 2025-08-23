Actualités
Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
Moussa Niakhaté au duel lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Metz (3-0) : le top et le flop, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce samedi, l’OL s’est offert une deuxième victoire en deux matchs. Dans ce joli succès (3-0), Moussa Niakhaté a été solide derrière et à l’origine du premier but. Retrouvez le top et flop de la rédaction.

    On a aimé

    Le visage conquérant de Moussa Niakhaté

    Dans une belle victoire comme celle face à Metz, plusieurs Lyonnais ont été brillants. Mais, il a été assez critiqué ces derniers mois pour que la prestation de Niakhaté ne soit pas mise en avant. De nouveau aligné aux côtés de Clinton Mata, également à son avantage, le Sénégalais n’a pas forcément eu trop de travail à faire défensivement. Néanmoins, dans son duel avec Madjo, le défenseur a montré sa solidité, sortant les pectoraux quand il le fallait, n’hésitant pas à anticiper pour passer devant son adversaire. Dans le rapport de force, Niakhaté a été au rendez-vous, colmatant certaines brèches.

    Mais, aussi surprenant que cela puisse paraitre, c’est bien dans son apport offensif qu’il a fait du bien. Face à des Messins qui se regroupaient rapidement à la perte, il n’a pas hésité à avancer avec la balle pour créer le décalage. À la pause, il était le joueur lyonnais ayant fait le plus de passes réussies dans le camp adverse (15). L’une d’elles a d’ailleurs été à l’origine du premier but de l’OL. En remontant le ballon jusqu’aux 30m messins, il a pu trouver Sulc avant que Fofana ne se fasse un but presque tout seul. Le genre de prestation complète qu’on apprécie.

    On a moins aimé

    L'inefficacité de Mikautadze

    Il y avait forcément un sentiment différent ce samedi au moment de rentrer sur la pelouse de Décines. Désormais attaquant titulaire de son équipe de cœur, Georges Mikautadze retrouvait pour la première fois l'équipe qui l'a lancé dans le grand bain. Les accolades ont été nombreuses avant le match avec les retrouvailles d'anciens coéquipiers du FC Metz. Toutefois, le numéro 69 ne comptait pas faire dans le sentimental après avoir débloqué son compteur à Lens. Il ne l'annoncera sûrement pas, mais la chasse au titre de meilleur buteur fait certainement partie de ses objectifs individuels. Ce samedi, il aurait pu prendre une belle avance.

    Mais le destin a voulu que retrouver Metz ne soit pas synonyme de réussite face au but. Dès la 6e, il a trouvé Fisher sur sa frappe au point de penalty. Le gardien messin y est d'ailleurs pour beaucoup dans cette rencontre sans but pour Mikautadze. Par deux fois, entre la 70e et la 75e, le Géorgien a vu le portier sortir la parade qu'il fallait. Un match sans, qu'il faudra faire oublier contre l'OM. Car c'est bien dans ces chocs que le gamin de Gerland est désormais attendu.

    Donnez-nous en commentaires vos tops et vos flops.

    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    L’OL fait le métier face au FC Metz et prend la tête
    1. LazyDream
      LazyDream - sam 23 Août 25 à 23 h 22

      je suis peut-être tout seul, mais qu'est-ce que je suis dans le train de la hype de Tessmann saison 2 🚂

    2. Avatar
      bretonico - sam 23 Août 25 à 23 h 28

      Bravo les gones pour cette victoire !!

      Une seconde période un peu comme la première, tout au moins jusqu'aux changements il n'y aura pas eu beaucoup d'intensité de la part de nos gones, Metz a eu même la possession du jeu jusqu'à la vingtième minute, comme en première, puis les changements amenèrent plus de volonté pour les lyonnais.

      Avec un Khalis qui dès son entrée pressa pendant 30 secondes, on a eu l'impression qu'il courut plus vite et plus longtemps que tous les lyonnais pendant l'heure de jeu passée... Il a vraiment la technique et la grinta que l'on apprécie chez un joueur, il crée rapidement du danger. Puis avec le nombre de fautes qu'il provoque, il me rappelle un peu Nabil Fékir qui est le spécialiste du genre.

      Un bon Malick encore, qui a mis son but donc en première, et quel dommage pour Georges que je pensais voir marquer un but ce soir contre son ancien club. Il aura eu 5 ou 6 tentatives mais trop sur le gardien...

      Un but sur CF du jeune Adam, mérité et cool pour lui !

      Tanner a été utile ce soir à la récupération comme à Lens, une bonne doublette au milieu avec Tyler, qui pour sa part est clairement l'homme du match pour moi, tant il fait ce qu'il veut du ballon, il récupère il distribue en toute élégance, il trouve dans la profondeur... Bref c'est un tout bon !!

      En tout cas, on note les bonnes entrées des remplaçants, qui amenèrent de l'intensité récompensée par le but de A. Karabec !

