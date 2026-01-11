Lille - OL : Endrick lancé dans le grand bain

L'attaquant brésilien est dans le 11 de l'OL face à Lille en Coupe de France (21 heures). Il est accompagné de Pavel Šulc et Afonso Moreira devant.

Elle était très attendue cette composition d'équipe de l'OL. Un nom en particulier était scruté pour ce 16e de finale de la Coupe de France contre Lille (21 heures). Endrick allait-il être titulaire face au LOSC pour ses grands débuts avec son nouveau club ? La réponse est oui. Paulo Fonseca, bien qu'ayant reconnu qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, a choisi de lui faire confiance au coup d'envoi.

Descamps plutôt que Grief

Comme à Monaco (1-3), l'Olympique lyonnais jouera en losange au milieu contre la formation de Bruno Genesio. Dans l'entrejeu, nous retrouverons Tanner Tessmann, Tyler Morton et Corentin Tolisso. Avec une animation que l'on imagine fluctuante. En numéro 10, l'incontournable Pavel Šulc, qui pourrait aussi se décaler sur l'aile droite. En deuxième attaquant, nous aurons Afonso Moreira, qui a également la possibilité d'évoluer à gauche.

Pas de surprise derrière, avec un quatuor Ainsley Maitland-Niles - Clinton Mata - Ruben Kluivert - Nicolas Tagliafico. Comme au tour précédent face à Saint-Cyr Collonges, Rémy Descamps est préféré à Dominik Grief pour la coupe.

La composition lyonnaise : Descamps - Maitland-Niles, Mata, R. Kluivert, Tagliafico - Tessmann, Morton, Tolisso (C) - Sulc - Endrick, A. Moreira