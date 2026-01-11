Lille - OL : Endrick lancé dans le grand bain

L'attaquant brésilien est dans le 11 de l'OL face à Lille en Coupe de France (21 heures). Il est accompagné de Pavel Šulc et Afonso Moreira devant.
Elle était très attendue cette composition d'équipe de l'OL. Un nom en particulier était scruté pour ce 16e de finale de la Coupe de France contre Lille (21 heures). Endrick allait-il être titulaire face au LOSC pour ses grands débuts avec son nouveau club ? La réponse est oui. Paulo Fonseca, bien qu'ayant reconnu qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, a choisi de lui faire confiance au coup d'envoi.
Descamps plutôt que Grief
Comme à Monaco (1-3), l'Olympique lyonnais jouera en losange au milieu contre la formation de Bruno Genesio. Dans l'entrejeu, nous retrouverons Tanner Tessmann, Tyler Morton et Corentin Tolisso. Avec une animation que l'on imagine fluctuante. En numéro 10, l'incontournable Pavel Šulc, qui pourrait aussi se décaler sur l'aile droite. En deuxième attaquant, nous aurons Afonso Moreira, qui a également la possibilité d'évoluer à gauche.
Pas de surprise derrière, avec un quatuor Ainsley Maitland-Niles - Clinton Mata - Ruben Kluivert - Nicolas Tagliafico. Comme au tour précédent face à Saint-Cyr Collonges, Rémy Descamps est préféré à Dominik Grief pour la coupe.
La composition lyonnaise : Descamps - Maitland-Niles, Mata, R. Kluivert, Tagliafico - Tessmann, Morton, Tolisso (C) - Sulc - Endrick, A. Moreira
Impossible de louper les débuts d'Endrick. A vot' bon cœur messieurs dames, un petit lien pour un pauvre supporter nécessiteux svp?
Il est déjà pret pour jouer d'entrée , c'est une intégration express !
Je ne pense pas que Fonseca agisse par obligation contrat ( il doit jouer point ) , il ne l'aurait pas mis d'entrée s'il n'était pas apte physiquement ( on pense à notre légende guezzal )
Un 4-4-2 losange et un nouvel attaquant. Rêve-je ?
idem
Bravo O&L et Gwendal !👍
Vous avez la compo alors que le site officiel ne la publie toujours pas !....
FORZA L'OL ! 💖💙
442 losange apparemment…ça nous rappelle l’époque Rémi Garde 😅✌️
Franchement l’équipe, sur le papier, a plutôt fière allure…
En tout cas, avec le retour de Nuamah et Fofana, ça risque de faire mal…
Génésio en a fait aussi usage ( mais limité ) avec Memphis en pointe haute
Avec Fofana puis Nuamah , il va avoir un pb de choix
433 avec Fofana à gauche, Nuamah à droite et Endrick au centre…pfiou…ça peut faire très très mal en Europe.
En ligue 1 comme tout le monde met le bus contre nous, ça sera plus difficile de les voir avaler les espaces.
effectivement c'est l'attaque dont tout le monde rêve , trois joueurs explosifs ...
Ca serait cool un 442 losange, c'est rare de nos jour.
Faudra regarder le placement de Sulc si il est côté droit ca sera plutôt un 433 ..
J'ai un peu peur pour Mata un peut de repos ne lui ferait pas de mal..
je débarque mais puel est entraineur de nice ( ils ont sorti nantes au tab ) ?
Oui Puel est le coach de Nice. 😀