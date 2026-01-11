Actualités
Endrick à l'entraînement de l'OL
Endrick à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lille - OL : Endrick lancé dans le grand bain

  • par Gwendal Chabas
  • 12 Commentaires

    • L'attaquant brésilien est dans le 11 de l'OL face à Lille en Coupe de France (21 heures). Il est accompagné de Pavel Šulc et Afonso Moreira devant.

    Elle était très attendue cette composition d'équipe de l'OL. Un nom en particulier était scruté pour ce 16e de finale de la Coupe de France contre Lille (21 heures). Endrick allait-il être titulaire face au LOSC pour ses grands débuts avec son nouveau club ? La réponse est oui. Paulo Fonseca, bien qu'ayant reconnu qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, a choisi de lui faire confiance au coup d'envoi.

    Descamps plutôt que Grief

    Comme à Monaco (1-3), l'Olympique lyonnais jouera en losange au milieu contre la formation de Bruno Genesio. Dans l'entrejeu, nous retrouverons Tanner Tessmann, Tyler Morton et Corentin Tolisso. Avec une animation que l'on imagine fluctuante. En numéro 10, l'incontournable Pavel Šulc, qui pourrait aussi se décaler sur l'aile droite. En deuxième attaquant, nous aurons Afonso Moreira, qui a également la possibilité d'évoluer à gauche.

    Pas de surprise derrière, avec un quatuor Ainsley Maitland-Niles - Clinton Mata - Ruben Kluivert - Nicolas Tagliafico. Comme au tour précédent face à Saint-Cyr Collonges, Rémy Descamps est préféré à Dominik Grief pour la coupe.

    La composition lyonnaise : Descamps - Maitland-Niles, Mata, R. Kluivert, Tagliafico - Tessmann, Morton, Tolisso (C) - Sulc - Endrick, A. Moreira

    à lire également
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - Mercato : Teo Barišić vers la Croatie ?
    12 commentaires
    1. Avatar
      lito - dim 11 Jan 26 à 20 h 04

      Impossible de louper les débuts d'Endrick. A vot' bon cœur messieurs dames, un petit lien pour un pauvre supporter nécessiteux svp?

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - dim 11 Jan 26 à 20 h 07

      Il est déjà pret pour jouer d'entrée , c'est une intégration express !
      Je ne pense pas que Fonseca agisse par obligation contrat ( il doit jouer point ) , il ne l'aurait pas mis d'entrée s'il n'était pas apte physiquement ( on pense à notre légende guezzal )

      Signaler
    3. Avatar
      Ahtmos - dim 11 Jan 26 à 20 h 09

      Un 4-4-2 losange et un nouvel attaquant. Rêve-je ?

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - dim 11 Jan 26 à 20 h 13

        idem

        Signaler
    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 11 Jan 26 à 20 h 10

      Bravo O&L et Gwendal !👍
      Vous avez la compo alors que le site officiel ne la publie toujours pas !....
      FORZA L'OL ! 💖💙

      Signaler
    5. RBV
      RBV - dim 11 Jan 26 à 20 h 16

      442 losange apparemment…ça nous rappelle l’époque Rémi Garde 😅✌️
      Franchement l’équipe, sur le papier, a plutôt fière allure…
      En tout cas, avec le retour de Nuamah et Fofana, ça risque de faire mal…

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - dim 11 Jan 26 à 20 h 18

        Génésio en a fait aussi usage ( mais limité ) avec Memphis en pointe haute

        Avec Fofana puis Nuamah , il va avoir un pb de choix

        Signaler
        1. RBV
          RBV - dim 11 Jan 26 à 20 h 22

          433 avec Fofana à gauche, Nuamah à droite et Endrick au centre…pfiou…ça peut faire très très mal en Europe.
          En ligue 1 comme tout le monde met le bus contre nous, ça sera plus difficile de les voir avaler les espaces.

        2. Juni38
          Juni38 - dim 11 Jan 26 à 20 h 25

          effectivement c'est l'attaque dont tout le monde rêve , trois joueurs explosifs ...

    6. Avatar
      leroilyon - dim 11 Jan 26 à 20 h 20

      Ca serait cool un 442 losange, c'est rare de nos jour.
      Faudra regarder le placement de Sulc si il est côté droit ca sera plutôt un 433 ..
      J'ai un peu peur pour Mata un peut de repos ne lui ferait pas de mal..

      Signaler
    7. Juni38
      Juni38 - dim 11 Jan 26 à 20 h 24

      je débarque mais puel est entraineur de nice ( ils ont sorti nantes au tab ) ?

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 11 Jan 26 à 20 h 26

        Oui Puel est le coach de Nice. 😀

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Lille - OL : Endrick lancé dans le grand bain 20:01
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - Mercato : Teo Barišić vers la Croatie ? 17:05
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    Coupe Gambardella : l'OL au forceps à Annecy (0-4) 16:30
    Pathé Mboup à Brest
    Éliminé de la Coupe de France, Brest gagne en amical avant d'affronter l'OL 16:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Coupe de France : Lille - OL et l'attraction Endrick 15:10
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Lille - OL : Paulo Fonseca restera-t-il invaincu face à Bruno Genesio 14:20
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Lille - OL, le gros choc des 16es de finale de la Coupe de France 13:30
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    CAN : ce sera l'Égypte pour le Sénégal de Moussa Niakhaté (OL) 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    Saint-Étienne - OL Lyonnes (0-6) : Jonatan Giráldez extatique après la qualification 11:50
    Olivier Giroud à Lille
    Lille avec de nombreux absents mais de bons arguments contre l'OL 11:00
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL Académie : Gomes buteur, mais la réserve reprise en fin de match 10:10
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Quelle place doit donner l'OL à la Coupe de France ? 08:40
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : l'OL souhaiterait se faire prêter Noham Kamara (PSG) 08:00
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    Lille - OL : vers un duel très serré ? 07:30
    Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
    Lille - OL : premier groupe pour Endrick, Abner absent 10/01/26
    Coupe de France : tirage au sort des 8es lundi pour l'OL Lyonnes 10/01/26
    L'OL Lyonnes évite le piège et s'offre largement Saint-Étienne (0-6) 10/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut