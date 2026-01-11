Sans trembler, l'OL Lyonnes a balayé Saint-Étienne en Coupe de France (0-6). Du travail bien fait, ce qu'a apprécié l'entraîneur, Jonatan Giráldez.

L'idée d'un possible piège stéphanois a été rapidement balayée par la performance de l'OL Lyonnes. Pourtant, samedi, la neige s'était invitée au 16e de finale de la Coupe de France entre les deux rivaux. Même avec un coup d'envoi retardé d'une heure et une pelouse synthétique plus délicate à aborder, les joueuses de Jonatan Giráldez n'ont laissé aucune chance à leur adversaire.

Deux buts après vingt minutes ont mis les Rhodaniennes sur la bonne voie. Le deuxième acte fut moins abouti, mais le dernier quart d'heure a permis de corser l'addition (0-6 finalement). En alignant un 11 quasiment type, l'entraîneur espagnol avait de toute manière envoyé un message. Pas question de prendre ce rendez-vous avec désinvolture.

Le plus important, "qu'il n'y ait pas eu de blessée"

Et le rendu global lui a donné raison. "Je suis très satisfait, et même très content, car la victoire était importante aujourd’hui. Les premiers instants n’étaient pas simples, notamment avec la météo et l’état du terrain, mais après dix à quinze minutes, nous avons pris le contrôle, notamment dans l'entrejeu. La chose la plus importante, au-delà du résultat, c’est qu’il n’y ait eu aucune blessure, retenait le coach. Ce n’est jamais évident de jouer dans ces conditions."

Une bonne chose de faite donc pour l'OL Lyonnes, qui se tourne maintenant vers d'autres échéances à l'échelle nationale. Mais la Coupe de France reviendra vite. "Notre niveau était très positif, a applaudi Jonatan Giráldez. Nous avons bien travaillé sur les aspects tactiques et physiques, et cela s’est vu. Nous avons plusieurs matchs importants à venir, notamment dans trois jours contre Lens (mercredi). La préparation est une base essentielle de notre travail, et ce qu'on a montré servira pour la suite. L’équipe a affiché une très bonne évolution ces derniers mois, en particulier en décembre."