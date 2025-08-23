L’OL fait le métier face au FC Metz et prend la tête

Vainqueur à Lens lors de la première journée, l’OL a confirmé à domicile face à Metz (3-0). Grâce à un break dès la première mi-temps, les Lyonnais font le plein de confiance avant la venue de Marseille, dimanche prochain.

C’est un début de saison rêvé, dont personne n’avait vraiment imaginé le scénario. Une semaine après avoir pris le meilleur sur Lens à Bollaert dans un déplacement tout compliqué en dans le nord de la France, l’OL a confirmé là où on l’attendait. Opposés au FC Metz, fraîchement promu en Ligue 1, les Lyonnais se devaient de faire le travail à la maison, surtout pour une première de l’été face aux supporters.

La consigne a été parfaitement reçue par les joueurs de Paulo Fonseca avec une victoire 3-0. Ces derniers n’ont jamais laissé espérer les Messins et s’offrent une victoire logique, mais qui rajoute encore un peu plus de confiance. Avant d’affronter l’OM dimanche prochain, toujours à Décines, l’OL ne pouvait espérer mieux. Six points sur six possibles et une première place provisoire en attendant la fin des matchs de cette 2e journée de Ligue 1.

L'OL s'est donné de l'air dès la pause

Cela reste avant tout anecdotique, mais les 49 853 supporters présents au Parc OL en ont eu pour leur argent ce samedi. Dans la continuité de ce qui avait été observé à Lens, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont offert des séquences de jeu qui feraient se lever de son siège. Dès la 6e minute, un jeu en triangle côté gauche entre Abner, le capitaine lyonnais et Fofana a obligé Fischer à la parade après la reprise de Mikautadze. Une mise en bouche d’entrée de jeu qui allait se transformer en but vingt minutes plus tard. Cassant les lignes balle au pied, Moussa Niakhaté a trouvé Pavel Sulc. Pour sa première titularisation, le Tchèque s’est déjà montré décisif avec une passe pour Fofana. Toutefois, c’est bien le numéro de soliste du Belge qui va rester.

Après une première orientation du corps qui a mis un Messin dans le vent, l’ailier en a éliminé un deuxième pour ouvrir le score (1-0, 26e). Le Parc OL a plongé dans l’ivresse, tandis que celui qui pourrait partir d’ici à la fin du mercato ne semblait pas en revenir lui-même. Cette joie a à peine eu le temps de redescendre que le break allait intervenir cinq minutes plus tard. Là encore, après une action rondement menée et la vision de Morton. L’Anglais a parfaitement lu l’appel de Maitland-Niles pour le servir sur un plateau. Le latéral n’a eu qu’à centrer en première intention pour permettre à Tolisso de débloquer son compteur et de donner à l’OL deux buts d’avance.

Des entrants qui ont apporté

Ce break, les Lyonnais n’avaient pas réussi à le faire à Lens et avaient quelque peu joué avec la boule au ventre. Ce samedi, ils se sont évités ces maux face à une valeureuse, mais limitée équipe messine. Le promu n’a pas fermé le jeu comme Paulo Fonseca l’avait pensé, mais l’OL n’a clairement pas été en difficulté dans cette rencontre. Rémy Descamps s’est employé sur une frappe lointaine (13e) ou un corner, mais à côté de ça, le gardien a vécu une soirée tranquille.

Toutefois, comme à Bollaert, le second acte a été bien moins abouti que le premier. Metz a eu un peu plus le ballon et l'OL a cherché à bien défendre devant son but. Il a d'ailleurs fallu attendre la 70e pour voir trois vraies frappes lyonnaises dans cette deuxième mi-temps. Cependant, Sulc n'accrochait pas le cadre tandis que Fischer repoussait la tentative lointaine de Morton puis le plat du pied de Mikautadze. Le Géorgien n'a pas connu la même réussite qu'à Lens pour ses retrouvailles avec son ancien club, avec trois grosses opportunités manquées. Sans incidence, puisque Adam Karabec a tué le suspense en suivant bien un ballon repoussé par la barre. L'OL a fait le spectacle et c'est l'essentiel.