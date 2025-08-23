L’OL fait le métier face au FC Metz et prend la tête

Vainqueur à Lens lors de la première journée, l’OL a confirmé à domicile face à Metz (3-0). Grâce à un break dès la première mi-temps, les Lyonnais font le plein de confiance avant la venue de Marseille, dimanche prochain.
C’est un début de saison rêvé, dont personne n’avait vraiment imaginé le scénario. Une semaine après avoir pris le meilleur sur Lens à Bollaert dans un déplacement tout compliqué en dans le nord de la France, l’OL a confirmé là où on l’attendait. Opposés au FC Metz, fraîchement promu en Ligue 1, les Lyonnais se devaient de faire le travail à la maison, surtout pour une première de l’été face aux supporters.
La consigne a été parfaitement reçue par les joueurs de Paulo Fonseca avec une victoire 3-0. Ces derniers n’ont jamais laissé espérer les Messins et s’offrent une victoire logique, mais qui rajoute encore un peu plus de confiance. Avant d’affronter l’OM dimanche prochain, toujours à Décines, l’OL ne pouvait espérer mieux. Six points sur six possibles et une première place provisoire en attendant la fin des matchs de cette 2e journée de Ligue 1.
L'OL s'est donné de l'air dès la pause
Cela reste avant tout anecdotique, mais les 49 853 supporters présents au Parc OL en ont eu pour leur argent ce samedi. Dans la continuité de ce qui avait été observé à Lens, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont offert des séquences de jeu qui feraient se lever de son siège. Dès la 6e minute, un jeu en triangle côté gauche entre Abner, le capitaine lyonnais et Fofana a obligé Fischer à la parade après la reprise de Mikautadze. Une mise en bouche d’entrée de jeu qui allait se transformer en but vingt minutes plus tard. Cassant les lignes balle au pied, Moussa Niakhaté a trouvé Pavel Sulc. Pour sa première titularisation, le Tchèque s’est déjà montré décisif avec une passe pour Fofana. Toutefois, c’est bien le numéro de soliste du Belge qui va rester.
Après une première orientation du corps qui a mis un Messin dans le vent, l’ailier en a éliminé un deuxième pour ouvrir le score (1-0, 26e). Le Parc OL a plongé dans l’ivresse, tandis que celui qui pourrait partir d’ici à la fin du mercato ne semblait pas en revenir lui-même. Cette joie a à peine eu le temps de redescendre que le break allait intervenir cinq minutes plus tard. Là encore, après une action rondement menée et la vision de Morton. L’Anglais a parfaitement lu l’appel de Maitland-Niles pour le servir sur un plateau. Le latéral n’a eu qu’à centrer en première intention pour permettre à Tolisso de débloquer son compteur et de donner à l’OL deux buts d’avance.
Des entrants qui ont apporté
Ce break, les Lyonnais n’avaient pas réussi à le faire à Lens et avaient quelque peu joué avec la boule au ventre. Ce samedi, ils se sont évités ces maux face à une valeureuse, mais limitée équipe messine. Le promu n’a pas fermé le jeu comme Paulo Fonseca l’avait pensé, mais l’OL n’a clairement pas été en difficulté dans cette rencontre. Rémy Descamps s’est employé sur une frappe lointaine (13e) ou un corner, mais à côté de ça, le gardien a vécu une soirée tranquille.
Toutefois, comme à Bollaert, le second acte a été bien moins abouti que le premier. Metz a eu un peu plus le ballon et l'OL a cherché à bien défendre devant son but. Il a d'ailleurs fallu attendre la 70e pour voir trois vraies frappes lyonnaises dans cette deuxième mi-temps. Cependant, Sulc n'accrochait pas le cadre tandis que Fischer repoussait la tentative lointaine de Morton puis le plat du pied de Mikautadze. Le Géorgien n'a pas connu la même réussite qu'à Lens pour ses retrouvailles avec son ancien club, avec trois grosses opportunités manquées. Sans incidence, puisque Adam Karabec a tué le suspense en suivant bien un ballon repoussé par la barre. L'OL a fait le spectacle et c'est l'essentiel.
Très bon match, tres rassurant.
On a moins de maîtrise technique mais on défend mieux et avec nos attaquants on arrive toujours à crée le danger.
Au delà de Morton tres impressionnant, j'ai trouver Tessman tres bon.
Je sais pas ce qu'on fera contre Marseille mais je pense qu'on aurait tous signer pour avoir 6 points après 3 journée.
Par contre si ya pas un top club qui propose 40M€ pour Fofana dans les 7 jours, on aura vraiment beaucoup de chance.
@leroilyon : je me demandais justement depuis combien de saisons passées on n'avait pas vu l'OL avec 6 pts après les 2ères journées ...
Garcia peut-être ?
BRAVO et MERCI les gones ! 👍👏
On est leader devant le Qatar ! 😜
Homme du match MORTON
Morton, il est vraiment intéressant comme joueur.
Il me fait un peu pensé à Matic dans le sens où il récupère des ballons, il est adroit il a une bonne vision du jeu et de la qualité de passe.
En plus ses coup de pieds arrêtés sont bien tirés
Aussi Sulc, c est clairement pas un ailier mais vraiment un joueur d axe. Il a été dangereux et pas mal dans cette position.
Ça montre vraiment qu'à droite on a un soucis.
Fofana, ben c est fofana. Et quand on voit son match, sans être transcendant, c est clairement notre atout n°1. Je sais que le club doit vendre mais en se séparant de lui, on va perdre énormément.
Tolisso a été égal, combatif, et j'ai remarqué en début de 2eme mi temps qu'il jouait en 6, même si ça a duré 15 minutes. Pour quelle raison ?
Mikautadze a eu du mal en 1ere mi temps, mais il s est procuré des occas et je suis confiant pour la suite.
Sinon descamp a fait le boulot. Pas beaucoup de travail, mais il a bien fait
Et l'importance du 3eme but qui a permis de faire rentrer des joueurs comme Kluivert (qui a fait une belle entrée) et moreira
Bon, niveau opposition, c était Metz, on a été léger en pressing en 1ere mi temps, et leur attaquant, pas mauvais d ailleurs, nous a posé problème
Au delà du match…
C’est incroyable presque 50 000 personnes pour aller voir Metz un 23 août
Une équipe qui a finit 6 eme et qui est passé à deux doigt de la relégation administrative
Incroyable
En tous cas un match plaisant où on a quand bien maîtrisé
Bien défendu dans la surface
Un peu moins bien dans le jeu
Mais finalement une victoire largement mérité
Maintenant l’Om et avec une seule et unique question ?
Avec ou sans Fofana
Une semaine de mercato qui devrait être animé
Qui je l’espère finira bien cette année
@Dragon2332
l’OL n’a plus gagné ses deux premiers matchs d’une saison de Ligue 1 depuis le coup d’envoi de l'exercice 2019-2020
Salut Dragon2332
Avec Sylvinho je sais qu'on l'avais fait comme quoi c'est pas une garantie de grande saison.
On l'a peut etre refait avec Garcia l'année ou on est champion d'automne, faut vérifier.
Non non c'est bien avec Sylvinho saison 2019-2020
Eh bien moi j'aime bien ce milieu ! Morton dans le rôle du métronome, Tessmann qui fait l'essuie-glace, et Coco qui amène tout son volume. On va nous rabâcher qu'il faut unntel ou untel en 10, mais moi ça me plait comme ça, c'est solide, et il y a quand même du ballon dans ce trio 😇 Il faut reconduire ça face à l'OM, ça va être un gros combat !
Il y a quand même un problème on ne trouve que très peu Mikau , il a du avoir 3 ballons à exploiter , une belle en 1ére quand Coco lui donne une profondeur un peu forte mais bien vu par les deux.......
Sulc n'a rien à faire a l'aile , pas un seul centre a l'instar du nombre de Malick , il est attiré à jouer au centre , remplaçant de Mikau pourquoi pas......
Bon ben plutôt pas mal dans l'ensemble, y a encore beaucoup de boulot mais c'est normal vu le chantier de l'été!
Bon match de coco même s'il s'est éteint en 2e mi temps, AMN c'est mieux derrière malgré quelques trous d'air, la charnière tient bon (j'irai pas jusqu'à dire solide ni totalement rassurante), Morton fait vraiment plaisir on va avoir du mal a le garder plus d'une saison a ce rythme. Fofana si on le vend ça sera plus du tout la même limonade, c'est un pari risqué mais s'il fait une saison pleine à ce niveau et qu'il se pète pas l'été prochain il part pour 60-70 M sans forcer!
Après Tessman j'ai vraiment du mal, si tu lui donnes pas le ballon face au jeu avec 30 secondes pour agir c'est une catastrophe... Pour Sulc, MLJ disait qu'il fallait lui laisser du temps... Ça s'est bien vu! Je crois pas avoir déjà vu un joueur aussi perdu sur le terrain! On sent qu'il veut bien faire, il fait les efforts et ça finira par matcher quand il aura trouvé sa place mais à l'heure actuelle je le vois vraiment pas au dessus de Merah. Voilà sinon Abner fait un match neutre et Miko vendange un peu, on va dire qu'il voulait pas enfoncer son ancien club.
Mine de rien Morton, Sulc et Karadoc sont décisifs ce soir ( 1 passe clé/ 1 assist/ 1 but), ça reste très encourageant pour un 2e match officiel !