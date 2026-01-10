L'OL Lyonnes aborde avec beaucoup de sérieux son 16e de finale de Coupe de France. Sur la pelouse de l'ASSE, il évoluera avec une équipe très solide.
Voilà un signe que l'OL Lyonnes n'entend pas brader la Coupe de France. Ce samedi, pour son entrée en lice (14h30), il se mesurera à Saint-Étienne avec une équipe que l'on pourrait considérer type. Pour ce derby, qui compte pour les 16es de finale, Jonatan Giráldez a aligné ses cadres.
Nous retrouverons Christiane Endler dans les cages. Elle aura devant elle une défense composée de Tarciane, Wendie Renard, Ingrid Engen et Selma Bacha. Un quatuor que l'on a vu à plusieurs reprises en Ligue des champions. Dans l'entrejeu, l'incontournable Melchie Dumornay sera associée à la milieu défensive Damaris Egurrola et à Lindsey Heaps.
Avec Diani et Chawinga sur les ailes
Enfin, en attaque, le trio Kadidatou Diani - Ada Hegerberg - Tabitha Chawinga a la préférence de l'entraîneur. Du solide donc pour passer l'obstacle stéphanois. Une rencontre qui peut ressembler à un piège avec des conditions météorologiques délicates et un petit terrain synthétique. Sur le banc, Alice Sombath, Inès Benyahia, Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto seront amenées à venir prêter main-forte aux titulaires.
La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Damaris, Dumornay - Diani, Hegerberg, Chawinga
Une belle équipe alignée.
edit : ah ! ça y est avec un terrain enneigé.
Le coup d'envoi, si toutefois il est donné, se fera avec du retard.
Vu l'état de la pelouse le match sera probablement reporté. Avec une souffleuse le terrain n'est pas encore dégagé.
Sur OLPLAy, rediffusion du match entre l'OLL et Fleury en attendant de savoir si la rencontre à Sainté aura lieu...
Bon, apparemment, le match contre Sainté est reporté à une date ultérieure.
Match reporté
Il y aura bien d'autres dates libres pour le jouer ce match, ne pas prendre de risques inutiles !
Match reporté, c'est officiel ?
officiel sur OLPLAY.
« en raison d'un terrain recouvert de neige, le match de coupe de France ASSE - OLL a été reporté à une date ultérieure »
Annonce de l'OL Lyonnes, match à 15h15.
effectivement, le bandeau OLPLAY a été actualisé. Match à 15:15
