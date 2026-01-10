L'OL Lyonnes aborde avec beaucoup de sérieux son 16e de finale de Coupe de France. Sur la pelouse de l'ASSE, il évoluera avec une équipe très solide.

Voilà un signe que l'OL Lyonnes n'entend pas brader la Coupe de France. Ce samedi, pour son entrée en lice (14h30), il se mesurera à Saint-Étienne avec une équipe que l'on pourrait considérer type. Pour ce derby, qui compte pour les 16es de finale, Jonatan Giráldez a aligné ses cadres.

Nous retrouverons Christiane Endler dans les cages. Elle aura devant elle une défense composée de Tarciane, Wendie Renard, Ingrid Engen et Selma Bacha. Un quatuor que l'on a vu à plusieurs reprises en Ligue des champions. Dans l'entrejeu, l'incontournable Melchie Dumornay sera associée à la milieu défensive Damaris Egurrola et à Lindsey Heaps.

Avec Diani et Chawinga sur les ailes

Enfin, en attaque, le trio Kadidatou Diani - Ada Hegerberg - Tabitha Chawinga a la préférence de l'entraîneur. Du solide donc pour passer l'obstacle stéphanois. Une rencontre qui peut ressembler à un piège avec des conditions météorologiques délicates et un petit terrain synthétique. Sur le banc, Alice Sombath, Inès Benyahia, Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto seront amenées à venir prêter main-forte aux titulaires.

La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Damaris, Dumornay - Diani, Hegerberg, Chawinga