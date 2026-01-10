Actualités
Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
Ada Hegerberg lors d’OL Lyonnes – London City Lionesses (crédit : David Hernandez)

L'OL Lyonnes avec Wendie Renard et Ada Hegerberg contre Saint-Étienne (match à 15h15)

  • par Gwendal Chabas
  15 Commentaires

    • L'OL Lyonnes aborde avec beaucoup de sérieux son 16e de finale de Coupe de France. Sur la pelouse de l'ASSE, il évoluera avec une équipe très solide.

    Voilà un signe que l'OL Lyonnes n'entend pas brader la Coupe de France. Ce samedi, pour son entrée en lice (14h30), il se mesurera à Saint-Étienne avec une équipe que l'on pourrait considérer type. Pour ce derby, qui compte pour les 16es de finale, Jonatan Giráldez a aligné ses cadres.

    Nous retrouverons Christiane Endler dans les cages. Elle aura devant elle une défense composée de Tarciane, Wendie Renard, Ingrid Engen et Selma Bacha. Un quatuor que l'on a vu à plusieurs reprises en Ligue des champions. Dans l'entrejeu, l'incontournable Melchie Dumornay sera associée à la milieu défensive Damaris Egurrola et à Lindsey Heaps.

    Avec Diani et Chawinga sur les ailes

    Enfin, en attaque, le trio Kadidatou Diani - Ada Hegerberg - Tabitha Chawinga a la préférence de l'entraîneur. Du solide donc pour passer l'obstacle stéphanois. Une rencontre qui peut ressembler à un piège avec des conditions météorologiques délicates et un petit terrain synthétique. Sur le banc, Alice Sombath, Inès Benyahia, Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto seront amenées à venir prêter main-forte aux titulaires.

    La composition de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Damaris, Dumornay - Diani, Hegerberg, Chawinga

    15 commentaires
    1. dede74
      dede74 - sam 10 Jan 26 à 13 h 39

      Une belle équipe alignée.

      Signaler
    2. janot06
      janot06 - sam 10 Jan 26 à 14 h 26

      Rien sur OLPLAY pour l'instant à 4mn du coup d'envoi...
      edit : ah ! ça y est avec un terrain enneigé. Un vrai scandale de faire jouer un match sur un terrain pareil. Quelle insulte au foot féminin !
      Le coup d'envoi, si toutefois il est donné, se fera avec du retard.

      Y a trois pelés et un tondu pour tenter d'évacuer la neige !

      Signaler
    3. dede74
      dede74 - sam 10 Jan 26 à 14 h 30

      Rien sur FFFTV 😫

      Signaler
      1. chignol
        chignol - sam 10 Jan 26 à 14 h 37

        Lamentable. Je suppose que comme moi tu n'es pas abonné à OL Play ?
        TOUT est à jeter dans ce match : la FFF, l'ASSE, l'autorité préfectorale, OL Play, les merdias.
        Carrément scandaleux !

        Signaler
        1. isabielle
          isabielle - sam 10 Jan 26 à 14 h 46

          👍👍👍👍

    4. Avatar
      moira32 - sam 10 Jan 26 à 14 h 34

      Vu l'état de la pelouse le match sera probablement reporté. Avec une souffleuse le terrain n'est pas encore dégagé.

      Signaler
    5. janot06
      janot06 - sam 10 Jan 26 à 14 h 35

      Sur OLPLAy, rediffusion du match entre l'OLL et Fleury en attendant de savoir si la rencontre à Sainté aura lieu...
      Bon, apparemment, le match contre Sainté est reporté à une date ultérieure.

      Signaler
    6. Avatar
      Gune56 - sam 10 Jan 26 à 14 h 37

      Match reporté

      Signaler
    7. dede74
      dede74 - sam 10 Jan 26 à 14 h 38

      Il y aura bien d'autres dates libres pour le jouer ce match, ne pas prendre de risques inutiles !

      Match reporté, c'est officiel ?

      Signaler
      1. OLPassePresent
        OLPassePresent - sam 10 Jan 26 à 14 h 47

        OUF ! Merci pour info (je n'ai pas ol play !!!)
        Je peux regarder le biathlon tranquille !

        Signaler
      2. Avatar
        mrPierre - sam 10 Jan 26 à 14 h 48

        officiel sur OLPLAY.

        « en raison d’un terrain recouvert de neige, le match de coupe de France ASSE - OLL a été reporté à une date ultérieure »

        Signaler
        1. Gwendal Chabas - sam 10 Jan 26 à 14 h 50

          Annonce de l'OL Lyonnes, match à 15h15. OL PLay n'est pas à jour

        2. Avatar
          mrPierre - sam 10 Jan 26 à 14 h 54

          effectivement, le bandeau OLPLAY a été actualisé. Match à 15:15

    8. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 10 Jan 26 à 14 h 54

      Merci Gwendal 👍
      De toute façon j'ai biathlon pour l'instant

      Signaler
    9. dede74
      dede74 - sam 10 Jan 26 à 14 h 55

      Si j'aurais su, j'aurais fais la sieste 💤 🤪

      Signaler

