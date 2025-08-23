Actualités
Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
Pavel Sulc, joueur offensif de l’OL

OL - Metz : Tolisso et Sulc titulaires

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Ce samedi (21h05), l'OL fait sa rentrée à Décines avec la réception du FC Metz. Pour ce premier rendez-vous au Parc OL, Paulo Fonseca s'appuie sur son ossature. Corentin Tolisso portera bien le brassard de capitaine tandis que Pavel Sulc connait sa première titularisation.

    C'est le grand jour. Après quatre mois d'attente, les supporters de l'OL vont pouvoir regoûter aux joies des soirées de Ligue 1. Ils avaient laissé la bande de Paulo Fonseca sur une qualification européenne contre Angers. Ce samedi soir, l'enjeu sera avant tout de signer une deuxième victoire de suite en championnat. Après le succès probant à Lens samedi dernier, l'OL veut confirmer contre le FC Metz, promu cette saison. Pour ce premier rendez-vous au Parc OL, l'entraîneur portugais ne va pas tout bouleverser dans son onze de départ.

    Maitland-Niles repasse latéral

    Après une incertitude en milieu de semaine, Corentin Tolisso tient bien sa place dans l'entrejeu aux côtés de Tanner Tessmann et Tyler Morton. En réalité, Fonseca n'a fait qu'un changement par rapport à Lens même si cela implique trois joueurs. Sorti à l'heure de jeu à Bollaert, Saël Kumbedi voit Ainsley Maitland-Niles reculer d'un cran et lui prendre le rôle de latéral droit. Avec l'Anglais repositionné, le staff lyonnais a choisi de lancer Pavel Sulc comme ailier. Entré en toute fin de match dans le nord de la France, le Tchèque va connaitre sa première titularisation avec l'OL.

    La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann, Tolisso (cap) - Sulc, Mikautadze, Fofana

    à lire également
    Les supporters du FC Metz
    En Ligue 1, Metz a toutes les peines du monde à gagner
    7 commentaires
    1. Avatar
      bretonico - sam 23 Août 25 à 20 h 09

      Première titu pour Pavel ! J'ai hâte que ça commence^^

      Signaler
    2. Mimoun
      Mimoun - sam 23 Août 25 à 20 h 18

      AMN retrouve le poste où il a fait ses meilleurs matchs avec l'OL. Espérons qu'il retrouve aussi ses jambes (sa motivation ?)

      Signaler
    3. Mimoun
      Mimoun - sam 23 Août 25 à 20 h 20

      Ce serait bien que le scénario du match (et Fonseca) donne quelques minutes de jeu à Merah, il le mérite...

      Signaler
    4. Ledromois
      Ledromois - sam 23 Août 25 à 20 h 20

      HS Roony Bardghji serait peut-être dispo en prêt, ça serait dingue sur notre côté droit !

      Pour revenir à la compo, je ne comprends pas trop AMN reprend le poste d'arrière droit, il n'a pas fait de bonnes prestations et donc pourquoi enlever Kumbedi.

      Signaler
      1. Avatar
        Polygone - sam 23 Août 25 à 20 h 22

        C est plus facile de sortir un jeune de l équipe plutôt qu'un expérimenté

        Signaler
    5. Avatar
      Polygone - sam 23 Août 25 à 20 h 21

      Quelqu'un sait comment on peut voir l avant match sur ligue1+?
      Je veux voir l hommage à Bernard Lacombe

      Signaler
    6. RBV
      RBV - sam 23 Août 25 à 20 h 22

      Hâte de voir Sulc à l’œuvre, même ailier droit ! Un 2/2 serait top pour démarrer la saison et préparer la venue de l’ennemi marseillais 😊

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL - Metz : Tolisso et Sulc titulaires 20:06
    Les supporters du FC Metz
    En Ligue 1, Metz a toutes les peines du monde à gagner 17:20
    Le match de National 3 entre la réserve de l'OL et Bourgoin
    La réserve de l'OL lance sa saison face à Bourgoin ce samedi (18h) 16:30
    Tyler Morton avec Liverpool
    OL : Tyler Morton dévoile ses idoles de jeunesse 15:40
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL - Metz : enchaîner trois victoires sans concéder de but en L1 14:50
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : 28 joueuses pour un stage sous le signe du travail 14:00
    Malick Fofana et Georges Mikautadze à l'entraînement de l'OL
    Mikautadze et l’attaque de l'OL sous la vigilance de Metz 13:15
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à plus de coulisses 12:30
    d'heure en heure
    Leila Wandeler, attaquante de la réserve de l'OL
    Mercato : Wandeler quitte l'OL Lyonnes pour West Ham 11:45
    Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.
    OL - Metz : Deminguet et Sabaly finalement bien du voyage 11:00
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Morton déjà comme un poisson dans l'eau à l'OL 10:15
    Joel Asoro face à Clinton Mata lors d'OL - Metz
    OL – Metz : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    OL - Metz : un seul changement par rapport à Lens ? 08:46
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Après le 3-4-3 lensois, l’OL va se frotter au 5-3-2 messin 08:00
    Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
    Première Ligue : le derby féminin ASSE - OL le 20 septembre (17h) 07:30
    Corentin Tolisso (OL)
    OL - Metz : Tolisso bien présent dans le groupe, première pour Greif 22/08/25
    Tarciane, joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane va rejoindre le groupe ce samedi pour le stage 22/08/25
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Ligue 1 : Metz se prépare à un gros défi au Parc OL 22/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut