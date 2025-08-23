OL - Metz : Tolisso et Sulc titulaires

Ce samedi (21h05), l'OL fait sa rentrée à Décines avec la réception du FC Metz. Pour ce premier rendez-vous au Parc OL, Paulo Fonseca s'appuie sur son ossature. Corentin Tolisso portera bien le brassard de capitaine tandis que Pavel Sulc connait sa première titularisation.
C'est le grand jour. Après quatre mois d'attente, les supporters de l'OL vont pouvoir regoûter aux joies des soirées de Ligue 1. Ils avaient laissé la bande de Paulo Fonseca sur une qualification européenne contre Angers. Ce samedi soir, l'enjeu sera avant tout de signer une deuxième victoire de suite en championnat. Après le succès probant à Lens samedi dernier, l'OL veut confirmer contre le FC Metz, promu cette saison. Pour ce premier rendez-vous au Parc OL, l'entraîneur portugais ne va pas tout bouleverser dans son onze de départ.
Maitland-Niles repasse latéral
Après une incertitude en milieu de semaine, Corentin Tolisso tient bien sa place dans l'entrejeu aux côtés de Tanner Tessmann et Tyler Morton. En réalité, Fonseca n'a fait qu'un changement par rapport à Lens même si cela implique trois joueurs. Sorti à l'heure de jeu à Bollaert, Saël Kumbedi voit Ainsley Maitland-Niles reculer d'un cran et lui prendre le rôle de latéral droit. Avec l'Anglais repositionné, le staff lyonnais a choisi de lancer Pavel Sulc comme ailier. Entré en toute fin de match dans le nord de la France, le Tchèque va connaitre sa première titularisation avec l'OL.
La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann, Tolisso (cap) - Sulc, Mikautadze, Fofana
Première titu pour Pavel ! J'ai hâte que ça commence^^
AMN retrouve le poste où il a fait ses meilleurs matchs avec l'OL. Espérons qu'il retrouve aussi ses jambes (sa motivation ?)
Ce serait bien que le scénario du match (et Fonseca) donne quelques minutes de jeu à Merah, il le mérite...
HS Roony Bardghji serait peut-être dispo en prêt, ça serait dingue sur notre côté droit !
Pour revenir à la compo, je ne comprends pas trop AMN reprend le poste d'arrière droit, il n'a pas fait de bonnes prestations et donc pourquoi enlever Kumbedi.
C est plus facile de sortir un jeune de l équipe plutôt qu'un expérimenté
Quelqu'un sait comment on peut voir l avant match sur ligue1+?
Je veux voir l hommage à Bernard Lacombe
Hâte de voir Sulc à l’œuvre, même ailier droit ! Un 2/2 serait top pour démarrer la saison et préparer la venue de l’ennemi marseillais 😊