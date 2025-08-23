OL - Metz : Tolisso et Sulc titulaires

Ce samedi (21h05), l'OL fait sa rentrée à Décines avec la réception du FC Metz. Pour ce premier rendez-vous au Parc OL, Paulo Fonseca s'appuie sur son ossature. Corentin Tolisso portera bien le brassard de capitaine tandis que Pavel Sulc connait sa première titularisation.

C'est le grand jour. Après quatre mois d'attente, les supporters de l'OL vont pouvoir regoûter aux joies des soirées de Ligue 1. Ils avaient laissé la bande de Paulo Fonseca sur une qualification européenne contre Angers. Ce samedi soir, l'enjeu sera avant tout de signer une deuxième victoire de suite en championnat. Après le succès probant à Lens samedi dernier, l'OL veut confirmer contre le FC Metz, promu cette saison. Pour ce premier rendez-vous au Parc OL, l'entraîneur portugais ne va pas tout bouleverser dans son onze de départ.

Maitland-Niles repasse latéral

Après une incertitude en milieu de semaine, Corentin Tolisso tient bien sa place dans l'entrejeu aux côtés de Tanner Tessmann et Tyler Morton. En réalité, Fonseca n'a fait qu'un changement par rapport à Lens même si cela implique trois joueurs. Sorti à l'heure de jeu à Bollaert, Saël Kumbedi voit Ainsley Maitland-Niles reculer d'un cran et lui prendre le rôle de latéral droit. Avec l'Anglais repositionné, le staff lyonnais a choisi de lancer Pavel Sulc comme ailier. Entré en toute fin de match dans le nord de la France, le Tchèque va connaitre sa première titularisation avec l'OL.

La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann, Tolisso (cap) - Sulc, Mikautadze, Fofana