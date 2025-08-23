Actualités
Les supporters du FC Metz
Les supporters du FC Metz (AFP)

En Ligue 1, Metz a toutes les peines du monde à gagner

  • par Lirone Nabet

    • De retour dans l'élite, le FC Metz est habitué à faire l'ascenseur. La faute à des résultats pas à la hauteur et une incapacité à gagner.

    Après avoir retrouvé l'élite du football français cette saison, Metz doit essayer de convaincre dès les premières journées. Le club avait obtenu sa montée grâce à sa victoire lors de la double confrontation face à Reims en barrage le 29 mai dernier. Sur ses 22 derniers matchs de Ligue 1, Metz a enregistré quatre victoires, un match nul et dix-sept défaites. Cette série est à l'image d'un club qui a pour l'habitude de faire l'ascenseur entre la première et la deuxième division. En ayant perdu contre Strasbourg, les coéquipiers de Gauthier Hein n'ont pas attaqué la saison du meilleur pied. Même si on peut considérer ce revers comme une défaite encourageante, vu le visage montré par les Grenats.

    Une série inquiétante

    Les statistiques parlent d’elles-mêmes : le FC Metz peine à engranger des points sur le long terme et doit être vigilant cette saison. L’équipe devra rapidement trouver ses automatismes et renforcer son jeu collectif pour éviter de reproduire les difficultés passées. Les joueurs et le staff sont avertis et devront aborder chaque match avec sérieux et concentration. Ce samedi soir à 21h05, les joueurs de Le Mignan devront se dépasser pour espérer un exploit contre l’OL à l'extérieur, dans un Parc OL quasi plein. Même si la saison ne fait que commencer, ce rendez-vous sera déjà un test important pour jauger la solidité du club dans cette Ligue 1 exigeante.

    à lire également
    Le match de National 3 entre la réserve de l'OL et Bourgoin
    La réserve de l'OL lance sa saison face à Bourgoin ce samedi (18h)

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters du FC Metz
    En Ligue 1, Metz a toutes les peines du monde à gagner 17:20
    Le match de National 3 entre la réserve de l'OL et Bourgoin
    La réserve de l'OL lance sa saison face à Bourgoin ce samedi (18h) 16:30
    Tyler Morton avec Liverpool
    OL : Tyler Morton dévoile ses idoles de jeunesse 15:40
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL - Metz : enchaîner trois victoires sans concéder de but en L1 14:50
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : 28 joueuses pour un stage sous le signe du travail 14:00
    Malick Fofana et Georges Mikautadze à l'entraînement de l'OL
    Mikautadze et l’attaque de l'OL sous la vigilance de Metz 13:15
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à plus de coulisses 12:30
    Leila Wandeler, attaquante de la réserve de l'OL
    Mercato : Wandeler quitte l'OL Lyonnes pour West Ham 11:45
    d'heure en heure
    Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.
    OL - Metz : Deminguet et Sabaly finalement bien du voyage 11:00
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Morton déjà comme un poisson dans l'eau à l'OL 10:15
    Joel Asoro face à Clinton Mata lors d'OL - Metz
    OL – Metz : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    OL - Metz : un seul changement par rapport à Lens ? 08:46
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Après le 3-4-3 lensois, l’OL va se frotter au 5-3-2 messin 08:00
    Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
    Première Ligue : le derby féminin ASSE - OL le 20 septembre (17h) 07:30
    Corentin Tolisso (OL)
    OL - Metz : Tolisso bien présent dans le groupe, première pour Greif 22/08/25
    Tarciane, joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane va rejoindre le groupe ce samedi pour le stage 22/08/25
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Ligue 1 : Metz se prépare à un gros défi au Parc OL 22/08/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    Après l'équipe de France U17, Doganay, Negri et Hamdani retrouvent l'OL 22/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut