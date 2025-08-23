En Ligue 1, Metz a toutes les peines du monde à gagner

De retour dans l'élite, le FC Metz est habitué à faire l'ascenseur. La faute à des résultats pas à la hauteur et une incapacité à gagner.

Après avoir retrouvé l'élite du football français cette saison, Metz doit essayer de convaincre dès les premières journées. Le club avait obtenu sa montée grâce à sa victoire lors de la double confrontation face à Reims en barrage le 29 mai dernier. Sur ses 22 derniers matchs de Ligue 1, Metz a enregistré quatre victoires, un match nul et dix-sept défaites. Cette série est à l'image d'un club qui a pour l'habitude de faire l'ascenseur entre la première et la deuxième division. En ayant perdu contre Strasbourg, les coéquipiers de Gauthier Hein n'ont pas attaqué la saison du meilleur pied. Même si on peut considérer ce revers comme une défaite encourageante, vu le visage montré par les Grenats.

Une série inquiétante

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : le FC Metz peine à engranger des points sur le long terme et doit être vigilant cette saison. L’équipe devra rapidement trouver ses automatismes et renforcer son jeu collectif pour éviter de reproduire les difficultés passées. Les joueurs et le staff sont avertis et devront aborder chaque match avec sérieux et concentration. Ce samedi soir à 21h05, les joueurs de Le Mignan devront se dépasser pour espérer un exploit contre l’OL à l'extérieur, dans un Parc OL quasi plein. Même si la saison ne fait que commencer, ce rendez-vous sera déjà un test important pour jauger la solidité du club dans cette Ligue 1 exigeante.