La réserve de l'OL lance sa saison face à Bourgoin ce samedi (18h)

Après une dernière saison prometteuse, les joueurs de Gueïda Fofana s'attaquent à une poule Méditerranée qui ressemble à une inconnue. La réserve de l'OL affronte Bourgoin ce samedi à 18h.

Un premier duel épineux pour entamer une nouvelle saison en N3. Place aux choses sérieuses, la réserve de l'OL accueille, ce samedi (18 h 00), le FC Bourgoin-Jallieu. Un premier gros test contre le club partenaire mais avec la certitude d'avoir de vrais éléments concernant l'équipe adverse. Car à la différence de la saison passée, les joueurs de Gueïda Fofana avancent un peu dans l'inconnu. En plus d'un effectif largement rajeuni, l'OL va se frotter à une poule H où il ne connait pas grand monde. De quoi se laisser avant tout guider avant de fixer de réels objectifs pour cette nouvelle saison ?

Une passerelle plus présente avec les pros

Lors de l'exercice 2024-2025, les espoirs lyonnais avaient livré une partition satisfaisante. Malgré le bilan entaché par les quatre dernières, défaites à la suite, la réserve avait terminé à la troisième place, à égalité avec Bourgoin, Thonon Evian Grand Genève et l'UF Mâconnais, derrière Lyon-La Duchère et le FC Limonest. Il pouvait y avoir de la frustration, mais Gueïda Fofana peut s'appuyer sur celle-ci afin de tirer des leçons cette saison, dans la poule H.

Les départs de Lilian Coponat, Jérémy Mounsesse, Romain Perret ou encore Thiema Gueye n'ont pas empêché la réserve de préparer au mieux cette nouvelle saison. Des matchs amicaux contre le Servette FC (victoire 1-0), Lyon-La-Duchère (3-3), un tournoi en Bretagne (5ᵉ sur 8) et un autre amical face à l'AS Fabreguoise (victoire 2-0). Comme chaque saison, Gueïda Fofana va devoir tirer le meilleur d'un effectif chamboulé. Commencer par un bon résultat contre Bourgoin ce samedi au GOLTC serait une première pierre.