Lilian Coponat (ex-OL) : "L’Académie est un peu délaissée"

Formé à l'OL entre 2014 et 2025, Lilian Coponat a tout connu ou presque au centre de formation. Aujourd'hui, il l'a quitté pour Rumilly-Vallières, et revient pour Olympique-et-Lyonnais sur la fin de son histoire avec son club de toujours.

Il l'assure, il n'a aucun regret. Lilian Coponat a passé 11 années de son histoire aux côtés de l'OL. Autant dire que du haut de ses 19 ans, il a vécu une bonne partie de sa vie au sein de ce club. Il y a traversé beaucoup de choses, mais cette relation a pris fin en mai. Invité à aller voir ailleurs, le milieu de terrain figurait pourtant parmi les plus gros temps de jeu de la réserve (27 titularisations). Il s'est engagé avec le GFA Rumilly-Vallières en National 3, et évoluera en National 2 en 2025-2026. Une expérience qu'il a hâte d'aborder.

Olympique-et-Lyonnais : Comment s’est déroulé la fin de votre aventure à l’OL ?

Lilian Coponat : Vers début avril, le coach m’a qu’il allait échanger avec la direction pour me proposer un contrat d'un an. Avec mon agent, nous n’avons pas poussé plus que cela. On attendait le 30 avril afin de voir si le club allait nous faire une proposition. On est resté là-dessus jusqu’à la finale de la PLIC (le 7 mai). Après, nous en avons reparlé avec l’entraîneur. Et c’est à ce moment-là qu’on m’a informé qu’il fallait trouver un autre projet.

Certains coéquipiers ont reçu des offres de contrat. Mais nous n’avons eu personne d’autre de la direction. On n'a pas eu beaucoup de discussions en réalité.

"Je me demandais si rester était une bonne chose"

Cette fin vous laisse-t-elle des regrets ?

Non, car la première année (en réserve) fut difficile. C’était sûr qu’ils ne me proposeraient pas de contrat. Vu la saison que je viens de faire, je me suis dit qu’ils allaient peut-être me proposer quelque chose, mais je me demandais également si rester était une bonne chose. A l’OL, c’est compliqué actuellement. Personne n’a parlé avec nous, savoir si on allait intégrer le groupe professionnel ou pas… Finalement, partir était le mieux. J’en suis content. On ne sait pas ce qui se serait passé si j’étais resté.

"Je ne pense pas que le centre ait perdu en qualité"

Que pensez-vous de l’actualité autour de l’académie lyonnaise ? Quel est votre sentiment sur ce sujet ?

Ça fait bizarre, c’est certain. Lorsque j’étais plus petit, le centre de formation de l’Olympique lyonnais était le meilleur, personne ne pouvait rivaliser. Aujourd’hui, c’est le contraire, il est très décrié. Je pense que c’est lié à ce qui se passe tout en haut. Les dirigeants montrent, je trouve, moins d’envie envers les jeunes. Ils affichent moins leur volonté de voir les jeunes progresser et de les amener vers le haut niveau.

L’académie est un peu délaissée. En plus, avec le départ de Pierre Sage (ancien directeur) vers les pros, il y a eu des mouvements à la direction. Mais je ne pense pas que le centre ait perdu en qualité. C’est simplement que c’est plus le bazar. La qualité des joueurs n’a pas plus changé que ça.

Comprenez-vous que l’on soit surpris de voir un cadre de l’équipe réserve quitter le club sans avoir eu sa chance plus haut ?

Complètement. De l’extérieur, si je vois un joueur disputer tous les matchs sans se voir proposé de poursuivre l’aventure, je trouverais ça bizarre. Mais puisqu’il n’y a eu aucun échange avec la direction, j'ai compris qu’on ne comptait pas sur moi.

"Même ceux ayant reçu un contrat étaient un peu perdus"

Plusieurs autres membres de la génération 2005 ont quitté l’OL cet été. Est-ce une chose dont vous avez parlé entre vous ?

Lorsque l’entraîneur nous a parlé de la suite, nous étions six 2005. Trois ont reçu une proposition, les trois autres, dont moi, devaient chercher ailleurs. Mais même ceux ayant reçu un contrat étaient un peu perdus, car il n’y a pas eu de discussions en amont. Tout le monde était dans l’incompréhension.

Que retiendrez-vous de ces 11 années à l'OL ?

Principalement les gros tournois et les gros matchs que j’ai pu disputer, de mes débuts jusqu’à la finale de la Premier League International Cup. On en a joué beaucoup avec de forts enjeux, de la pression… C’est aussi tous les efforts réalisés pendant toutes ces années, la volonté et l’exigence qu’il faut mettre au quotidien.

La saison qui s’est achevée marque-t-elle pour vous un tournant ? Vous avez beaucoup joué et vous êtes imposé comme un cadre en N3.

C’est la saison durant laquelle j’ai le plus progressé. J’ai vraiment évolué en tant que joueur. Même ma place dans le groupe a changé. J’ai joué presque tous les matchs, à plusieurs postes. J’ai réussi à m’adapter, donc je pense que c’est l’exercice le plus complet.

Ma plus grosse progression dans le jeu, c’est dans mes prises de balle vers l’avant, mon orientation du corps. Le coach me l’a souvent répété. Dans l’agressivité et les duels aussi, il y a du mieux.

"Collectivement, nous étions très forts"

Les résultats ont plutôt suivi, avec la 3e place en championnat et la finale de PLIC. Quel bilan faites-vous de la saison 2024-2025 ?

C’est notre meilleure saison et le meilleur collectif qu’on ait eu. Même si avant, on jouait beaucoup avec notre génération, là, on se retrouvait avec des 2003, des 2004, des 2005, voire certains 2006. Notre noyau dur de 2005 et tous ceux qui complétaient l’effectif s’entendaient bien. Personne n’était mis de côté. Comme disait le coach, nous n’étions pas les meilleurs individuellement, mais collectivement, nous étions très forts. C’est grâce à ça qu’on gagnait les rencontres, grâce au groupe.

On jouait en même temps la PLIC, mais il nous manquait certains joueurs pour la finale. Donc la fin de saison a effectivement été moins bonne. Ça reste un très bon cru.

Y a-t-il un regret d’avoir perdu la finale de la PLIC ?

Oui, il y en aura toujours. Je pense quand même qu’on a fait le maximum. Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions, hormis la barre au début de la partie. Nottingham a très bien défendu. Ensuite, les tirs au but, c’est du 50-50, et ce n’est pas tombé sur nous. Malheureusement, car on avait déjà perdu de cette manière en championnat en U17 et l’an dernier en Gambardella. Pour ma génération, ça fait trois échecs dans l’exercice.

Vous êtes arrivé tout jeune à l’OL, où vous avez gravi les échelons. N’est-ce pas difficile de devoir tourner la page de tout ça ?

Je ne sais pas si c’était difficile. C’était dans le cours des choses. Il y a eu les vacances, puis Rumilly m’a très vite appelé, et ça s’est fait sans traîner. Je réaliserai sûrement pendant la prochaine saison les changements que cela implique.

"Avec Rumilly, en dix jours, c’était réglé"

Pourquoi avoir choisi le projet de Rumilly-Vallières ?

Une fois le départ acté, mon agent a appelé plusieurs clubs. Rumilly a très vite répondu et fait une proposition orale de bonne facture. J’avais un peu de temps pour me décider, mais le reste des recherches n’a rien donné. L’entraîneur m’a appelé, m’a présenté le projet, ce qui m’a fait adhérer. En dix jours, c’était réglé.

Quelles seront vos ambitions personnelles et collectives la saison prochaine ?

On veut terminer le plus haut possible au classement. La montée peut être un objectif, ou au moins viser le haut du tableau. On sait tout de même que ce sera difficile (l’équipe a terminé 10e en 2024-2025 après sa remontée en N2). De mon côté, je vais découvrir la National 2, et j’espère poursuivre sur ma lancée en jouant. J’aimerais prendre du plaisir et de l’expérience.

Vous allez vous tester à l’étage au-dessus, c’est un défi que l’on imagine excitant…

Oui, en plus j’avais des coéquipiers à l’OL qui ont connu ce niveau. Ils m’ont dit que c'était très relevé, surtout dans l’engagement. Ça va me permettre de me jauger pour la suite.