OL - Mercato : une porte de sortie pour Diawara ?

N’entrant pas dans les plans de Paulo Fonseca, Mahamadou Diawara devrait plier bagages d’ici à la fin du mercato. Le milieu de l’OL serait dans les petits papiers du FC Copenhague, au Danemark.

Prêté au Havre en janvier dernier, Mahamadou Diawara n’avait pas eu la chance de pouvoir connaitre la méthode Paulo Fonseca, arrivé au tout début du mois de février. Alors forcément, en revenant de Normandie, le jeune milieu s’imaginait peut-être convaincre le Portugais de lui offrir une confiance que Pierre Sage n’avait pas forcément. La préparation estivale a finalement envoyé un tout autre message. S’il a joué lors des quatre premiers amicaux de l’OL et fait le stage en Autriche, Diawara a vite compris qu’il ne ferait pas partie des plans pour la saison à venir. Non-retenu contre Getafe pour le dernier amical et la 1re journée à Lens, le jeune milieu est désormais à la recherche d’une porte de sortie. À moins de deux semaines de la fin du mercato, il y a un peu urgence.

Brest n'a pas oublié le Lyonnais

En ce sens, l’intérêt récent d’un club pourrait bien faire les affaires du joueur et de l’OL. D’après Foot Mercato, le profil de Mahamadou Diawara plairait aux dirigeants du FC Copenhague. Le club danois dispute actuellement le barrage de Ligue des champions et jouera quoi qu’il arrive une coupe d’Europe la saison prochaine. Suffisant pour convaincre le milieu de 20 ans sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OL ? En Ligue 1, Brest n’aurait pas oublié Diawara, qu’il piste depuis quelques mois, mais les relations entre les deux clubs se sont rafraichies ces dernières semaines en raison du dossier Pierre Lees-Melou.