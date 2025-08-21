OL - Mercato : une porte de sortie pour Diawara ?

N’entrant pas dans les plans de Paulo Fonseca, Mahamadou Diawara devrait plier bagages d’ici à la fin du mercato. Le milieu de l’OL serait dans les petits papiers du FC Copenhague, au Danemark.
Prêté au Havre en janvier dernier, Mahamadou Diawara n’avait pas eu la chance de pouvoir connaitre la méthode Paulo Fonseca, arrivé au tout début du mois de février. Alors forcément, en revenant de Normandie, le jeune milieu s’imaginait peut-être convaincre le Portugais de lui offrir une confiance que Pierre Sage n’avait pas forcément. La préparation estivale a finalement envoyé un tout autre message. S’il a joué lors des quatre premiers amicaux de l’OL et fait le stage en Autriche, Diawara a vite compris qu’il ne ferait pas partie des plans pour la saison à venir. Non-retenu contre Getafe pour le dernier amical et la 1re journée à Lens, le jeune milieu est désormais à la recherche d’une porte de sortie. À moins de deux semaines de la fin du mercato, il y a un peu urgence.
Brest n'a pas oublié le Lyonnais
En ce sens, l’intérêt récent d’un club pourrait bien faire les affaires du joueur et de l’OL. D’après Foot Mercato, le profil de Mahamadou Diawara plairait aux dirigeants du FC Copenhague. Le club danois dispute actuellement le barrage de Ligue des champions et jouera quoi qu’il arrive une coupe d’Europe la saison prochaine. Suffisant pour convaincre le milieu de 20 ans sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OL ? En Ligue 1, Brest n’aurait pas oublié Diawara, qu’il piste depuis quelques mois, mais les relations entre les deux clubs se sont rafraichies ces dernières semaines en raison du dossier Pierre Lees-Melou.
Joueur arrivé gratuit il y a 2 ans maintenant, pas mauvais mais pas transcendant non plus... Si on peut en tirer 3-4M d'euros, pour moi il doit partir sans aucune hésitation
C'est le cas aussi pour Patouillet, Laaziri, Halifa et Akouokou, voir même Barisic et Molebe s'ils veulent réellement avoir du temps de jeu. Certains joueurs vont encore être prêtés le dernier jour du mercato.
Barisic je pense que l'on compte vraiment sur lui comme 4e def central, surtout avec la probable absence de Mata et Niakhaté en décembre. Molebe il va falloir qu'il se batte pour sa place si on recrute devant, sinon il aura probablement du temps de jeu.
J’espère qu’on va enfin accoucher de quelque chose dans ce dossier. A propos , des nouvelles de notre ami Paul ? Pas de fumée blanche?
La touche avec le club de D2 espagnole commence à dater, je suppose qu’il a choisi de refuser.
J’espère qu’il me donnera tort…
Pas simple comme choix pour le joueur, car c’est un gros pas en arrière, mais bon, au moins il verra le terrain…
On en fait beaucoup autour de ces joueurs qui au final ne nous coûte pas si cher, et peuvent quand même dépanner en cas de besoin.
Je ne sais pas quel est le salaire de Paul, mais ce n'est pas lui qui va creuser un gouffre dans notre compte en banque.
Je lui souhaite de partir, il ne fait clairement pas parti des plans du staff, et n'a rien démontré de beau ces dernières semaines. Je pense qu'il ne va pas être compliqué pour lui de trouver un porte de sortie, il est encore jeune, et à quand même fait une belle deuxième partie de saison dernière avec le HAC.
Contrairement à R. Perret, eux n'auront pas le choix du club si ils sont prêtés ; après joueront ils le jeu de plaire ? pour proposition de rallongement du contrat qui ne te donnes pas la certitude d'intégrer l'équipe une a ton retour.
Quand tu additionnes prêt sur prêt , autant te dire que tu ne corresponds pas au profil recherché du coach en place , alors soit, tu te plais de faire du surplace soit tu ambitionnes que ton profil contentera d'autres clubs........