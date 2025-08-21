Le jeune milieu offensif béninois Rodolfo Aloko (18 ans), qui semblait dans les radars de l’OL, va quitter le Kustošija Zagreb pour la MLS.

Le prometteur joueur béninois Rodolfo Aloko, âgé de seulement 18 ans, a choisi de s’engager avec le Charlotte FC. Il était suivi de près par plusieurs clubs européens, dont l’OL et Brighton, d'après le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Son transfert depuis le Kustošija Zagreb, club de troisième division croate, pourrait dépasser les 6 millions de dollars (environ 5,5 millions d’euros). Aloko a déjà montré une belle technique et une bonne vision du jeu malgré son jeune âge. Ce transfert représente une étape importante dans sa carrière et confirme son potentiel à l’international.

Un avenir prometteur

Ce choix de rejoindre la MLS marque un vrai tournant pour Aloko. À Charlotte FC, il pourra se confronter à des compétitions de haut niveau et continuer à progresser. En effet, le championnat nord-américain attire de plus en plus de joueurs prometteurs. Les observateurs du football béninois et international suivront donc avec attention son adaptation. Ils espèrent le voir rapidement devenir un joueur clé de son équipe.

Une expérience internationale déjà marquante

Sur la scène internationale, Aloko compte déjà 4 sélections avec l’équipe U20 du Bénin. Il a même inscrit 1 but avec sa sélection, ce qui confirme son potentiel. Ainsi, ces premières expériences en équipe nationale montrent sa progression et son intégration grandissante dans le football professionnel.