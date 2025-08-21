Ibrahim Halilou présent à l'entraînement ce jeudi au Parc OL

Arrivé en provenance de Molenbeek cet été avant d'intégrer l'équipe réserve, Ibrahim Halilou s'entraînait avec les "grands" ce jeudi au Parc OL.
Il y avait une nouvelle tête ce jeudi à Décines. Ibrahim Halilou est arrivé en prêt seulement cet été, en provenance de Molenbeek, pour apporter du renfort à la réserve de l'OL. Sous les ordres de Gueïda Fofana, le défenseur central camerounais avait d'ailleurs effectué ses débuts sous les couleurs de l'OL contre le Servette FC (victoire 1-0). Pourtant, ce jeudi, Halilou était bien présent parmi les joueurs lyonnais habituels au Parc OL pour s'entraîner avant la réception du FC Metz.
Débuts de Greif, absence de Tolisso…
Quand Dominik Greif était l'attraction de ce jeudi matin à l'entraînement, Ibrahim Halilou en était la surprise. L'autre interrogation était aussi posée sur l'absence de Corentin Tolisso. Mais les supporters peuvent souffler car le néo-capitaine lyonnais s'entraînait seul au centre d'entraînement de Décines. Plus tard dans la matinée, Tyler Morton s'essaiera à l'exercice de la conférence de presse avec son entraîneur Paulo Fonseca. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'apparition d'Ibrahim Halilou au sein du groupe professionnel.
Il a du apporter satisfaction à Geida qui l'a donc conseillé au staff pro ? Ou bien directement repéré par le staff ?
J'ai l'impression que les jeunes ont souvent l'opportunité de faire des entrainements avec le groupe pro. Par contre pour ce qui est de jouer les compétitions, la sélection est très stricte. Même Merah qui a performé en prépa n'a pas eu le droit à une titularisation en L1.
salut pour Merah il faut voir aussi les brute qu'il y avait en face et aussi la pression du premier match de championnat.
il est rentré à la 60 ème environ donc pour un jeune joueur issu de la formation c'est déjà énorme et il ne faut surtout pas le griller avant l'heure.
s'il arrive déjà a être un remplaçant indiscutable pour la saison à venir franchement bravo à lui. et s'il performe pendant ces entrée ou durant les entrainements, il aura l'occaz de jouer titu sur des matchs où les joueurs techniques aurons leur places plus que des joueurs plus physiques.