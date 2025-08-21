Ibrahim Halilou présent à l'entraînement ce jeudi au Parc OL

Arrivé en provenance de Molenbeek cet été avant d'intégrer l'équipe réserve, Ibrahim Halilou s'entraînait avec les "grands" ce jeudi au Parc OL.

Il y avait une nouvelle tête ce jeudi à Décines. Ibrahim Halilou est arrivé en prêt seulement cet été, en provenance de Molenbeek, pour apporter du renfort à la réserve de l'OL. Sous les ordres de Gueïda Fofana, le défenseur central camerounais avait d'ailleurs effectué ses débuts sous les couleurs de l'OL contre le Servette FC (victoire 1-0). Pourtant, ce jeudi, Halilou était bien présent parmi les joueurs lyonnais habituels au Parc OL pour s'entraîner avant la réception du FC Metz.

Débuts de Greif, absence de Tolisso…

Quand Dominik Greif était l'attraction de ce jeudi matin à l'entraînement, Ibrahim Halilou en était la surprise. L'autre interrogation était aussi posée sur l'absence de Corentin Tolisso. Mais les supporters peuvent souffler car le néo-capitaine lyonnais s'entraînait seul au centre d'entraînement de Décines. Plus tard dans la matinée, Tyler Morton s'essaiera à l'exercice de la conférence de presse avec son entraîneur Paulo Fonseca. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'apparition d'Ibrahim Halilou au sein du groupe professionnel.