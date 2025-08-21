À seulement sept ans, Ibrahim a perdu son combat contre un neuroblastome. De nombreux joueurs et membres du staff de l’OL ont salué la mémoire du jeune supporter, qu’ils avaient rencontré ces derniers mois.

Il n’y a pas de bon âge pour quitter ce monde, mais à seulement sept ans, on se dit que la vie est parfois injuste. Dans la nuit de mardi à mercredi, le petit Ibrahim a pourtant laissé derrière lui une famille triste après un long combat contre un neuroblastome. C’est d’ailleurs sur les réseaux sociaux que sa maman a annoncé la triste nouvelle. "20 août 2025 à 3h49, dans mes bras, tu t’en es allé. Ce n’est qu’un au revoir, mon fils. Ce n'est qu’une histoire de temps pour que je te rejoigne. Je t’aime". Touché par cette forme rare de cancer pédiatrique, le petit Ibrahim luttait depuis de longs mois contre cette maladie, qui a finalement eu raison de son abnégation.

Mikautadze : "Tu resteras pour toujours un exemple"

Cette nouvelle n’est pas passée inaperçue à l’OL puisque le jeune enfant était avant tout un grand supporter du club lyonnais. Sa situation avait d’ailleurs touché le club qui lui avait permis de rencontrer certaines de ses idoles durant la saison passée. Il avait échangé quelques passes avec Selma Bacha, qui a salué "un pote à vie, un champion gravé dans mon cœur".

Ibrahim avait également partagé des moments avec les joueurs de l’OL et ces derniers n’ont pas manqué de réagir à l’annonce de sa disparition. Notamment Georges Mikautadze auteur d’un long message sur ses réseaux sociaux. "Le cœur brisé d’apprendre que notre petit guerrier Ibrahim nous a quittés. Tu t’es battu avec une force et un courage qui forcent le respect. Tu resteras pour toujours un exemple, un champion dans nos cœurs. Toutes mes prières et mon amour vont à ta famille en ce moment si douloureux. Repose en paix, petit ange."

Enzo Molebe ou encore Damien Della Santa se sont par ailleurs fendus d’un message pour saluer la mémoire du "petit prince" qui suivra désormais d’en haut les matchs de son équipe préférée.