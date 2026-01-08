Nouveau départ à l'OL Académie

Philippe Eullaffroy, responsable de la méthodologie au centre de formation de l'OL, a quitté le club. Il retourne auprès du CF Montréal.

Quelques heures après Mathieu Seckinger, un autre membre de l'encadrement du centre de formation de l'OL a officialisé son départ. Il s'agit de Philippe Eullaffroy, qui, depuis l'été dernier, occupait le rôle de responsable de la méthodologie. Après une expérience de six mois dans le Rhône, le technicien a démissionné pour retrouver son premier amour.

En effet, il s'apprête à prendre un poste d'adjoint au CF Montréal. Une institution à part pour lui car il y a fondé l'académie en 2010. Le Français y est resté dix ans en occupant divers rôles, tout en gérant la direction de la structure. Cette fois-ci, il est prévu qu'il devienne l'adjoint de Marco Donadel sur le banc de la formation de MLS.

Une attache forte avec le Canada

Parti en 2020, il avait été congédié en période de crise sanitaire. Depuis, il a roulé sa bosse au sein de l'organisation de la Major League Soccer et pris le rôle de directeur technique du Dakar Sacré-Cœur avant de passer par l'Olympique lyonnais. Néanmoins son attache est forte avec le Canada, où sa famille vit depuis plus de 20 ans.

Auprès de la franchise canadienne, il aura pour mission d'encadrer les jeunes éléments du groupe professionnel. Une sorte de "coach privé" pour les éléments en post-formation, de 18 à 21 ans. Avant de s'en aller, Philippe Eullaffroy a tenu à "remercier l'OL pour la confiance, la qualité du travail et la belle ambiance." Il se dit "fier d’avoir contribué à faire évoluer/structurer la méthodologie d'un grand club."